Kazadan sağ kurtulan küçük kardeş ağabeyenin cesediyle 10 saat kurtarılmayı bekledi

Antalya’nın Kemer ilçesi Kiriş Mahallesi’nde Taksicilik yapan Mehmet ve Levent Güvercin, sabah saatlerinde mantar toplamak üzere evlerinden ayrıldı. Aileleriyle en son saat 19:00 sıralarında telefonla görüşen kardeşler eve dönmeyince kendilerini arayan aileleri, cep telefonlarına da ulaşamayınca sokaklara düştü. Cep telefonlarının son sinyal gönderdiği mevkide arama yapan aileler, polise ve akrabalarına da haber verdi. Mehmet Güvercin’in kullandığı 07 LY 882 plakalı otomobilin korkuluksuz bir köprüden dere yatağına düştüğü, sabaha karşı 05:10’da Mustafa Korkmaz isimli vatandaşın polise haber vermesi üzerine ortaya çıktı.

İHA Mehmet Güvercin

AĞABEYİNİN CANSIZ BEDENİ İLE BEKLERKEN BULUNDU

Merkez Mahallesi 151. Sokak’ın Atatürk Caddesi ile kesiştiği noktadaki köprü üzerine hemen intikal eden polis ekipleri, suyun içine tavanı üzerine düşmüş otomobil ve yanında Levent Güvercin’i, hareketsiz duran ağabeyini kucaklamış halde buldu. Olay yerine gelen çekici ve itfaiye ekipleri Mehmet Güvercin’ii dere yatağından çıkardı. 112 Acil servis Sağlık Ekibinin yaptığı muayenede, Güvercin’in hayatını kaybettiği anlaşıldı.

İHA Levent Güvercin

Güvercin kardeşlerin bulunduğunu öğrenen kazazede yakınları olay yerine geldi ve Mehmet Güvercin’in hayatını kaybettiğini öğrenince göz yaşlarına boğuldular.

İHA Kaza anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüsü.

ARACIN GERİ VİTESE GEÇİRİLEMEDİĞİ TAHMİN EDİLİYOR

Yapılan araştırmada, Güvercin kardeşlerin mantar toplamaya gittikten sonra Arslanbucak mahallesi’nde bir arkadaşlarıyla görüştükleri, daha sonra evlerine dönmek için yola çıktıkları belirlendi. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde Kiriş Mahallesine geçiş yolu olan Mustafa Ertuğrul Caddesi’ne yaklaştıkları sırada, bilinmeyen bir sebeple otomobilin yolun sağına dönerek köprünün kenarına gelerek durduğu görüldü. Görüntülerde, köprünün kenarında duran otomobilin, birkaç saniye sonra da ileri doğru hareket ederek köprüden düştüğü kayda girdi. Sürücü Mehmet Güvercin’in, otomobili geri vitese geçiremediği ve kazanın meydana geldiği tahmin ediliyor.

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İHA Kaza yerine gelen ekipler.

Öte yandan, mahalle sakinleri de korkuluksuz su kanalları ve köprülerin kazalara neden olduğunu belirterek önlem alınmasını istedi. Kazanın meydana geldiği yerde Yıldıray Özen isimli vatandaş, “Bu cadde, yerli ve yabancı çok sayıda turistin Çalıştepe ve Kiriş yönünde yürüyüş yaptıkları güzergah. Bir yerde kaldırım var, sonra bakıyorsunuz kaldırım bitmiş. Buradaki gibi korkuluk olmayan yerler var. Bu yüzden kazalar oluyor, turistler düşüp yaralanıyor. Bu güzergah üzerinde bir çalışma yapılarak güvenli hale getirilmeli.” şeklinde konuştu.

İHA Kaza yerine gelenler.