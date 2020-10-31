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POLİTİKA

Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a başsağlığı mesajı

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, İzmir'de meydana gelen depremde can kayıpları nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a başsağlığı mesajı gönderdi.

Haber Merkezi AA
Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a başsağlığı mesajı gönderdi.
Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a başsağlığı mesajı gönderdi.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, mesajında, depremde insanların hayatını kaybettiği ve yaralandığıyla ilgili haberleri derin üzüntüyle karşıladığını belirterek, "Kazakistan halkı ve şahsım adına bu felakette yakınlarını kaybedenlere ve size başsağlığı diliyorum. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralıların bir an önce yakınlarına kavuşmasını diliyorum." ifadesine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Tokayev, Kazakistan hükümeti ve halkının kardeş Türk halkına yardım etmeye hazır olduğunu dile getirdi.

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