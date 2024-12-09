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Kemal Kılıçdaroğlu trafik kazası geçirdi

Kemal Kılıçdaroğlu trafik kazası geçirdi

17:429/12/2024, Pazartesi
G: 9/12/2024, Pazartesi
Yeni Şafak
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Kemal Kılıçdaroğlu - Selvi Kılıçdaroğlu (Foto: Arşiv)
Kemal Kılıçdaroğlu - Selvi Kılıçdaroğlu (Foto: Arşiv)

CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dünürünün cenaze töreni için gittiği Antalya'da trafik kazası geçirdi. Araçta maddi hasar meydana geldiği, Kılıçdaroğlu ve eşi Selvi Kılıçdaroğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kemal Kılıçdaroğlu, vefat eden dünürü Orhan Nadir'in cenaze törenine katılmak üzere Antalya'ya gitti.

Burada cenaze törenine katılan Kılıçdaroğlu ve eşi Selvi Kılıçdaroğlu'nun gidiş yolunda trafik kazası geçirdiği açıklandı.

Sağlık durumları iyi

Kılıçdaroğlu çiftinin sağlık durumunun iyi olduğu, araçta maddi hasar meydana geldiği ifade edildi.



#Kemal Kılıçdaroğlu
#Trafik Kazası
#Selvi Kılıçdaroğlu
#Antalya

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