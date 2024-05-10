Kendilerini polis olarak tanıtıp kandırıyorlardı: 'Vatandaşlık' vaadiyle dolandırıcılığa operasyon

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Talat Aydın, ticari araç sürücüleri için zorunlu olan SRC belgesinin 30 liraya düzenlendiğini, kötü niyetli kişilerin, asılsız iddialarla vatandaşlardan 500 liraya varan komisyon aldıklarını bildirdi. Bu kişilere itibar edilmemesini isteyen Aydın, SCR belgesi mevzuatında değişiklik planlanmadığını belirtti.