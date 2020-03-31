Gündem Karantinaya alınan Kendirlide Belediye Başkanından yeni açıklama Sağlık taramalarında olumsuz bir sonuca rastlanmamıştır
RİZE

Kendirli Belediye Başkanı: Sağlık taramalarında olumsuz bir sonuca rastlanmamıştır

Karantinaya alınan Kendirli'de Belediye Başkanı'ndan yeni açıklama: Sağlık taramalarında olumsuz bir sonuca rastlanmamıştır

Rize'de 'koronavirüs' salgını nedeniyle yaşanan ölüm olayının ardından karantinaya alınan merkeze bağlı Kendirli beldesinin Belediye Başkanı Alaettin Serdar, "Beldemizin karantinaya alındığı 4’üncü gün içerisinde yapılan sağlık taramalarında olumsuz bir sonuca rastlanılmamıştır" dedi.

Haber Merkezi DHA
Jandarma ekipleri, giriş-çıkış noktalarını kapattığı beldede, kontrollerini sürdürüyor.
Jandarma ekipleri, giriş-çıkış noktalarını kapattığı beldede, kontrollerini sürdürüyor.

Rize'de koronavirüs vakası nedeniyle ölüm olayının gerçekleşmesi üzerine, 65 yaş ve üstü nüfusun yoğun olduğu merkeze bağlı Kendirli beldesi ile yakınında bulunan Yeni Selimiye, Beştepe, Esentepe ve Maltepe köylerinde karantina uygulaması başlatıldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da 'koronavirüs' nedeniyle ölüm olayını duyurduğu beldede alınan karantina kararı uygulanıyor. Belde ve 4 köye giriş-çıkışlara izin verilmiyor. Jandarma ekipleri, giriş-çıkış noktalarını kapattığı beldede, kontrollerini sürdürüyor. Sağlık ekipleri de evlerde ateş, öksürük gibi şikayetleri bulunanları tek tek tespit ediyor. Hastalık belirtisi tespit edilenler, ayrıntılı sağlık kontrolünden geçiriliyor. Belediye hoparlörlerinden anonslar yapılarak, vatandaşlardan karantina kurallarına uymaları isteniyor.

Rize'de Kendirli beldesi ile 4 köy karantina altına alındı
GÜNDEM
Rize'de Kendirli beldesi ile 4 köy karantina altına alındı

"Bir süre daha evde kalmaya devam"


Kendirli Belediye Başkanı Alaettin Serdar, bölgede 4 gündür devam eden karantina ile ilgili yaptığı yazılı açıklamada, şunları ifade etti:

  • "Beldemizin karantinaya alındığı dördüncü gün içerisinde yapılan sağlık taramalarında olumsuz bir sonuca rastlanılmamıştır. Hastanede yatan hastalarımızın da bugün itibari ile durumları iyiye gittiğinden sonuç olarak beldemizde olumlu gelişmeler yaşanmaktadır. Bir süre daha evde kalmaya devam ederek sonuçlarırn daha iyi olacağını ümit ediyoruz. Vatandaşlarımıza kurallara riayet etmesinden ötürü teşekkür ediyoruz. Dua edelim, Allah yar ve yardımcımız olsun. Evlerinden çıkamayan vatandaşlarımız herhangi bir ihtiyaçları olması durumunda belediyemizi arayabilirler. Belediye olarak vatandaşlarımızın her zaman hizmetindeyiz."

Rize'de Kendirli beldesi ile 4 köy karantina altına alındı
FOTOĞRAF 7
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Rize İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, koronavirüs tedbirlerinin artırıldığı belirtilerek, İlimiz Kendirli beldesi ve bununla yakın temasta olan Yeni Selimiye, Beştepe, Esentepe ve Maltepe köyleri potansiyel koronavirüs vakalarının önüne geçebilmek için karantina altına alınmıştır.ifadesine yer verildi.
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Anılan yerleşim yerlerine giriş çıkışların denetime tabi tutulacağına dikkati çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
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Giriş çıkışlara izin verilmeyecektir. Yine muhtarlar üzerinden bu bölgedeki evlerde ateş, öksürük gibi semptomu bulunan tüm vatandaşlarımızın isimleri alınacak, akabinde sağlık ekipleri ev ev gezerek tek tek bu isimleri sağlık kontrolünden geçirecektir. Semptomu olan her kişi ya evde mutlak izolasyona alınacak ya da gerekirse hastaneye kaldırılacaktır. Yine vatandaşlarımızın ihtiyacını gideren ve satış yapan fırın, market gibi yerler çok daha sıkı denetlenecektir.
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Açıklamada, çok acil ihtiyaçların karşılanması haricinde ve izin verilenler dışında sokağa çıkışların da ikinci karara kadar sınırlandırıldığı belirtildi.
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Kendirli Belediye Başkanı Alaattin Serdar, yaptığı açıklamada, beldede ilk koronavirüs vakasının bir hafta önce görüldüğünü söyledi.
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Beldede bu virüsün bulaşma kaynağının bulunamaması nedeniyle önleyici tedbir olarak Rize Valiliği ve İl Sağlık Müdürlüğünce karantina kararı alındığını ifade eden Serdar, Bu karar tedbiren alınmıştır, yoksa Kendirli beldemizde olağanüstü bir vakanın olmadığını belirtmek isterim. Önleyici bir tedbir olması bakımından böyle bir karar alınmıştır ve bu karar da bana göre doğru olmuştur. Halkın sağlığı her şeyin üzerindedir. O bakımdan beldemizde daha büyük vakaların olmaması, vakanın kaynağının bulunabilmesi için tedbiren böyle bir karar alınmıştır ifadelerini kullandı.
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Serdar, karantina süresinin belli olmadığını belirterek, Kaynağı bulduğumuz anda vakaların durumuna da bakıldığında İl Sağlık Müdürlüğümüz kararı verecektir. dedi.
Rize'de Kendirli beldesi ile 4 köy karantina altına alındı
Rize'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında merkeze bağlı Kendirli beldesi ile 4 köyün karantina altına alındığı bildirildi. Kendirli Belediye Başkanı Alaattin Serdar, konuya ilişkin açıklamada bulundu.

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