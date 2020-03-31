Karantinaya alınan Kendirli'de Belediye Başkanı'ndan yeni açıklama: Sağlık taramalarında olumsuz bir sonuca rastlanmamıştır

Beldede bu virüsün bulaşma kaynağının bulunamaması nedeniyle önleyici tedbir olarak Rize Valiliği ve İl Sağlık Müdürlüğünce karantina kararı alındığını ifade eden Serdar, Bu karar tedbiren alınmıştır, yoksa Kendirli beldemizde olağanüstü bir vakanın olmadığını belirtmek isterim. Önleyici bir tedbir olması bakımından böyle bir karar alınmıştır ve bu karar da bana göre doğru olmuştur. Halkın sağlığı her şeyin üzerindedir. O bakımdan beldemizde daha büyük vakaların olmaması, vakanın kaynağının bulunabilmesi için tedbiren böyle bir karar alınmıştır ifadelerini kullandı.