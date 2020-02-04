Kentyol CHP çiftliği olmuş

CHP’li Şişli Belediyesi’nin iştirak şirketi olan Kentyol A.Ş.’yi nasıl batırdığı 2018 Yılı Sayıştay Denetim Raporu’nda anlatıldı. Şişli Belediyesi’ne ait kreş binasının kira bedelinin mevzuata aykırı olmasına rağmen Kentyol A.Ş. tarafından ödendiği belirlendi. Söz konusu bina kirasının belediye ile hukuken geçerli herhangi bir sözleşme olmaksızın Kentyol A.Ş. tarafından ödenmesi her iki kurumun tabi olduğu mevzuat ve muhasebe standartları açısından doğru bir uygulama olmadığı ifade edildi.

KİM İÇİN KİRALANDI?

Kentyol A.Ş.’nin faaliyetleri dışında kullanılmak üzere araç kiralamaları yapıldığı ve bu araçların şirketle herhangi bir ilişkisi olmayan kişilerin kullanımına verildiği de tespit edildi. Yapılan usulsüzlük Şayıştay raporunda şu ifadelerle yer aldı; “Şirket ile Şişli Belediyesi arasında 86 adet araç kiralanmasına ilişkin bir sözleşme bulunmaktadır. 86 aracın yanı sıra 10 adet araç Şişli Emniyet Müdürlüğü, 11 adet araç ise Şişli Belediyesi tarafından kullanılmıştır. Şirket faaliyetlerinde kullanılan araç sayısı ise 5’tir. Sözleşme dışında araçların kiralanıp belediyenin ve emniyet müdürlüğünün kullanımına verilmesi şirketin faaliyet alanı dışında harcamalar yapılması anlamına gelmektedir.”

TRAFİK CEZALARINI BİLE ÖDETMİŞLER

Kentyol A.Ş. tarafından kiralanan araçların şirket personeli dışındaki kişilerin kullanımına verildiği, kişilerin hatalı kullanım sonucunda uygulanan trafik cezalarının ise yine şirkete ödettirildiği belirlendi. Raporun devamında “Bu kişilerin şirket faaliyetleri ile bir ilgisi bulunmadığından araçlar için kesilen trafik para cezalarının şirket tarafından ödenmesinin yanlış bir uygulama olduğunun izahına lüzum görülmemektedir” denildi.

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SAĞLIK SİGORTASI YAPTIRILDI

Şişli Belediyesi’nde çeşitli statü ve görevlerde istihdam edilen 8 personel için yaptırılan özel sağlık sigorta poliçelerine ilişkin bedellerin de Kentyol A.Ş. tarafından ödendiği tespit edildi. 8 belediye çalışanı için yapılan özel sağlık sigortasının yaptırılmasının şirket faaliyetleri kapsamında değerlendirilmesinin mümkün olmadığı, söz konusu poliçelerin bir an önce sonlandırılması gerektiği rapora yansıdı.

Borç 132 milyona dayandı

Kentyol A.Ş.’nin 2018 yılı başında Şişli Belediyesi’nden 28 milyon 357 bin lira alacağı olduğu belirlendi. Şişli Belediyesi’nin finansal durumundaki bozulmanın ardından yıl sonunda tahsil edilecek tutar, 138 milyon 829 bin liraya ulaştı. Ancak alacaklar tahsil edilemedi. Öte yandan Kentyol A.Ş.’nin 2018 yılı kapanış bilançosunda 131 milyon 988 bin liralık kamuya yönelik vergi ve prim borcu olduğu belirlendi. Borçların vadesinde ödenmemesinden kaynaklanan gecikme zamları da dikkate alındığında şirketin finansal durumunun ilerleyen dönemde daha da bozulacağı raporda belirtildi.