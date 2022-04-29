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Gündem Kıbrıs gazisini döven şüpheli tutuklandı
KOCAELİ

Kıbrıs gazisini döven şüpheli tutuklandı

Kocaeli'de fırında tartıştıkları Kıbrıs gazisi Abdullah Al'ı darbeden 3 kişiden 1'i tutuklanırken, 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Haber Merkezi DHA
Kıbrıs gazisini döven şüpheli tutuklandı
Kıbrıs gazisini döven şüpheli tutuklandı

24 Nisan'da Körfez ilçesi Güney Mahallesi Tuğrul Caddesi'ndeki fırında meydana geldi. Pide almak için fırına giren gazi Abdullah Al, tanımadığı biriyle tartıştı. Fırından çıkınca E.Y. (44), B.S. (24) ve U.S. (34) tarafından tekme tokat dövülen Al, aldığı darbelerle yere yığıldı, şüpheliler kaçtı. Olay yerine gelen polislerle merkeze gidip şikayetçi olan Al, önce Körfez Devlet Hastanesi'ne, sonra da Derince Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Al, kontrollerinin ardından eve gönderildi. Evinde fenalaşan Al, bu kez İzmit'te özel bir hastaneye başvurdu. Bağırsağının yırtıldığı tespit edilen Abdullah Al, ameliyata alındı.

'Kim olursa olsun' diyerek saldırmışlar

Hastanede tedavisi süren Abdullah Al, yaşadıklarını anlatarak, "Pide almak için fırına girdim. Parayı vermek için uzandığımda biri bana 'Amca üzerime çıkacaksın' dedi ve beni iter gibi yaptı. Ben de 'Ne oluyor, biraz saygılı ol' dedim. O kişiyle ufak tefek laf dalaşı yaptık. Pideyi alıp dışarı çıktığımda, kapıda bekleyen kişilerle birlikte bana saldırdılar. Millet ayıramadı, gerisini hatırlamıyorum. Sadece birine polisi aramasını söylediğimi hatırlıyorum. Dövdükleri sırada beni tanıyan biri dönüp, 'Abdullah amca gazi vurmayın, etmeyin' dedi. Fakat saldırganlar 'Kim olursa olsun' diyerek saldırmaya devam etti. Şikayetçiyim" diye konuştu.

Önce serbest bırakılmıştı

Olayın ardından gözaltına alınan E.Y., B.S. ve U.S., emniyette ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Savcılığın talimatıyla 3 kişi dün yeniden gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 3 kişiden U.S. tutuklandı, E.Y. ve B.S. ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

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