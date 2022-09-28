Kılıçdaroğlu altılı masadan ilk desteği aldı: Akşener'in sözleri sonrası Demokrat Parti'den dikkat çeken çıkış

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, dün katıldığı canlı yayında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığı ile ilgili konuştu.

Akşener, net bir cevap vermese de öncelikli olarak Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu isimlerini öne sürerek, altılı masanın noter olmadığını söyledi.

Akşener'in bu açıklaması sonrası altılı masanın ortaklarından Demokrat Parti'den dikkat çeken bir çıkış geldi.

"KILIÇDAROĞLU'NU SONUNA KADAR DESTEKLİYORUZ"

Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt her koşulda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını destekleyeceklerini belirtti.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Enginyurt, "Millet İttifakının 13.Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu veya masadan biri olursa, Demokrat Parti olarak sonuna kadar destekliyoruz." dedi.

REKLAM

"ERDOĞAN'LA DEVAM EDERSİNİZ"

Enginyurt, "Ha siz derseniz ki: 'Filanca olursa desteklemiyoruz.' O da sizin meseleniz. Erdoğan'la yola devam edersiniz. Biz sonuna kadar masadayız." ifadelerini kullandı.

OYNAT 01:23 Meral Akşener'den Kılıçdaroğlu'nun adaylığına ilişkin açıklama: Altılı masa noter değil İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, katıldığı canlı yayında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığına ilişkin, 'Sayın Kılıçdaroğlu'nun İzmir'de yaptığı konuşmayı çeşitli şekillerde yorumladı herkes. Partisine verdi mesajı. Bizim partimiz bunu kendi partisine mesaj olarak değerlendirmeyi tercih etti. 6'lı masaya böyle bir mesajın verilmesi doğru değil. Kemal Bey son derece nazik saygılı bir insan. Çünkü o masa noter değil. Kemal Bey adaylığını söyleyebilir, orada sorun yok. Diğer arkadaşlarımız da söyleyebilir, başka insanların da adı gelebilir. Tartışılır, karar verilir.' ifadelerini kullandı. BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder