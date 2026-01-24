Kılıçdaroğlu'ndan CHP'yi karıştıracak Uğur Mumcu paylaşımı: 'Rüşvet yoluyla teslim alınmış siyasetçiler'

CHP'de İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu cephesi arasındaki çekişme sürüyor.
Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Uğur Mumcu’yu andığı mesajında dikkat çeken ifadelere yer verdi. Kılıçdaroğlu'nun 'rüşvet yoluyla teslim alınmış siyasetçiler' vurgusu CHP içindeki yolsuzluk ve İmamoğlu'nın başı çektiği şaibeli kurultay tartışmalarına işaret olarak yorumlandı.
CHP kurultaylarında usulsüzlük yapıldığı iddiasını kamuoyuna ilk taşıyan isim olan eski CHP Genel Başkanı
Kemal Kılıçdaroğlu
, Uğur Mumcu’nun suikastının 33. yılı dolayısıyla yaptığı paylaşımla parti içindeki tartışmaları yeniden alevlendirdi.
Kılıçdaroğlu’nun mesajında, isim zikretmeden kullandığı
"rüşvetle teslim alınmış siyasetçiler"
ifadesi, CHP’de süren yolsuzluk ve çıkar ilişkileri polemiğini tekrar gündemin merkezine taşıdı. Söz konusu çıkışın, parti içindeki mevcut güç dengelerine ve özellikle Ekrem İmamoğlu etrafındaki yapıya yönelik örtülü bir eleştiri olduğu yorumları yapıldı.
'Rüşvet' vurgusu dikkat çekti
Kılıçdaroğlu, Uğur Mumcu'yu anarken yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Terör örgütlerinin, uyuşturucu çetelerinin, milletin kanını emen baronların, rüşvet yoluyla teslim alınmış siyasetçilerin ve bürokratların hedefinde mesleğini korkusuzca yerine getirmiş bir gazeteciydi. Halkın haber alma özgürlüğüne sonuna kadar bağlı kaldı ve bunun bedelini de canıyla ödedi. Gazetecilik mesleğinin yüz akı merhum Uğur Mumcu'yu, katledilişinin 33. yılında saygı ve rahmetle anıyorum."
Mesajda yer alan "rüşvet yoluyla teslim alınmış siyasetçiler" ifadesi, CHP'de son dönemde gündemden düşmeyen İBB merkezli yolsuzluk iddialarıyla birlikte okundu.
