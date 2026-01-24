Kılıçdaroğlu'ndan CHP'yi karıştıracak Uğur Mumcu paylaşımı: 'Rüşvet yoluyla teslim alınmış siyasetçiler'

"Terör örgütlerinin, uyuşturucu çetelerinin, milletin kanını emen baronların, rüşvet yoluyla teslim alınmış siyasetçilerin ve bürokratların hedefinde mesleğini korkusuzca yerine getirmiş bir gazeteciydi. Halkın haber alma özgürlüğüne sonuna kadar bağlı kaldı ve bunun bedelini de canıyla ödedi. Gazetecilik mesleğinin yüz akı merhum Uğur Mumcu'yu, katledilişinin 33. yılında saygı ve rahmetle anıyorum."