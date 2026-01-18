CHP Parti Meclisi veli toplantısı havasında

Pek çok partili PM'yi niteliksiz olarak tanımlamaya başladı. Özel'in yakın kurmay ekibini tanımlamak için kullanılan 'ayak divanı' da durumdan rahatsız. Yeni PM'nin tartışma kültürünün olmadığını ifade eden CHP’li kaynaklar, “Parti Meclisi toplantısı değil, veli toplantısı yapılıyor. Özgür Özel, öğretmen edasıyla her bir PM üyesinin sorumlu olduğu alanlara dair kendi izlenimlerini aktarıyor” dedi. Eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu taraftarları ile parti içindeki diğer muhalif unsurların halen aktif olduğu Meclis Grubu ve İl Başkanları Toplantıları’nda Özel'e dönük eleştirilerin yapıldığı belirten partili kaynaklar, “PM'de herkesin Özel'i onayladığını bu durumda partinin en üst yönetim organının hiç olmadığı kadar işlevsiz duruma düşürdüğünü” ifadelerini kullandı.