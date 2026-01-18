CHP Parti Meclisi veli toplantısı havasında

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in oluşturduğu 80 kişilik yeni Parti Meclisi, niteliksiz olduğu gerekçesiyle parti içinde eleştirilerin odağına yerleşti. Parti Meclisi’nin işlevini yitirdiğini savunan CHP’liler, meclis görüşmelerini Özel'in düzenlediği ‘veli toplantısına’ benzetiyor.
CHP’nin yeni Parti Meclisi (PM) ana muhalefeti memnun etmedi. Genel Başkan Özgür Özel, 60 kişilik bir önceki PM’yi yetersiz buluyordu. Kasım 2025'teki 39'uncu Olağan Kurultay'da Özel ve Ekrem İmamoğlu’nu şekillendirdiği listeyle PM üyesi sayısı 80’e çıkarıldı. Uygulanan bu formül sonrası parti içerisinde eleştiriler arttı.
İŞLEVSİZ HALE DÖNÜŞTÜ
Pek çok partili PM'yi niteliksiz olarak tanımlamaya başladı. Özel'in yakın kurmay ekibini tanımlamak için kullanılan 'ayak divanı' da durumdan rahatsız. Yeni PM'nin tartışma kültürünün olmadığını ifade eden CHP’li kaynaklar, “Parti Meclisi toplantısı değil, veli toplantısı yapılıyor. Özgür Özel, öğretmen edasıyla her bir PM üyesinin sorumlu olduğu alanlara dair kendi izlenimlerini aktarıyor” dedi. Eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu taraftarları ile parti içindeki diğer muhalif unsurların halen aktif olduğu Meclis Grubu ve İl Başkanları Toplantıları’nda Özel'e dönük eleştirilerin yapıldığı belirten partili kaynaklar, “PM'de herkesin Özel'i onayladığını bu durumda partinin en üst yönetim organının hiç olmadığı kadar işlevsiz duruma düşürdüğünü” ifadelerini kullandı.
PM’NİN NİTELİĞİ DAR
Yerel seçimlerin ardından CHP'nin siyasal hattı, Cumhurbaşkanlığı adaylığı tartışmaları ve Ekrem İmamoğlu'nun konumu gibi başlıklarda PM'nin belirleyici bir rol üstlenmemesi, eleştirilerin dozunu artıran unsurlar arasında gösteriliyor. Parti içi muhalefet, bu tür stratejik başlıklarda PM'nin yönlendirici olması gerekirken, sürecin dar bir yönetici kadro tarafından şekillendirildiğini savunuyor. Özel'in PM'yi şekillendirirken partide ağırlığı olan isimleri liste dışında bırakması da nitelik tartışmalarını körükleyen ayrı bir başlık olarak gösteriliyor.