Kılıçdaroğlu'ndan Haniye'ye suikast sonrası Filistin halkına başsağlığı mesajı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'ye İran'ın başkenti Tahran'da düzenlenen suikasta ilişkin, "Netanyahu gibi çocuk katiline, kadın katiline, ambulans vurdurtan, hastane vurdurtan, ekmek kuyruğundaki insanlara ateş attırtan bir insanlık suçlusuna, bir soykırım suçlusuna alkış tutanlar bu şiddetin devamından sorumludur. Hamas liderinin öldürülmesi de bir şiddet olayıdır, bir cinayettir. Biz onu da tasvip etmiyoruz." dedi.