Kılıçdaroğlu'ndan Haniye'ye suikast sonrası Filistin halkına başsağlığı mesajı

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu "Nehirden Denize Özgür Filistin" başlığıyla yaptığı açıklamada Haniye'nin Ortadoğu'da barış ve kardeşliğe tahammülü olmayan emperyalist güçlerce katledildiğini belirtti.
Kılıçdaroğlu'nun açıklamasının tamamı şu şekilde:
"Nehirden Denize Özgür Filistin…
Filistin Halkının özgürlüğü için mücadelenin tam ortasında korkusuzca yer almış, İsmail Heniyye, Ortadoğu da barış ve kardeşliğe tahammülü olmayan Emperyalist güçlerce katledildi. Ailesi ve kardeş Filistin halkına başsağlığı ve sabırlar diliyorum.
Yaşasın Filistin, yaşasın Filistin Halk mücadelesi..."