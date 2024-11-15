Kılıçdaroğlu’nun 'olağanüstü' için vakti daralıyor

Kılıçdaroğlu destekçisi bir milletvekili, Yeni Şafak'a; "Özgür Özel, kurultay takvimini açıklama hakkını kazandıktan sonra isterse 1 yıl içinde, isterse Kasım 2023 Kurultayı'nın üzerinden 2 yıl geçti diyerek Kasım 2025'te, dilerse tüzüğe göre kurultay 2 ya da 3 yılda bir toplanabileceği için 2026 sonunda dahi Kurultay'ın yapılmasına karar verebilir" dedi.

Kaynaklar, görünürde 800 delegenin muhalefette kaldığını ancak bu kadar çok delegenin yekpare biçimde hareket etmediği gibi tek elden imza toplama ya da delegeleri ikna çabasının da olmadığını söyledi. Tüzük Kurultayı sonrasında delegelerin Ankara ve İstanbul merkezli muhalefet kanatlarıyla temasa geçtiğini söyleyen kaynaklar; parti içindeki tüm merkezlerin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan gelecek olan kurultay işaretine bağlı olduğunu da sözlerine ekledi.