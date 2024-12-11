Kilis’te herkesi fırçalamış

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in hafta sonu Kilis’e yaptığı ziyaretin gergin geçtiği ortaya çıktı. Kilis Milletvekili Melih Meriç’in “Kilis'in Kurtuluş Günü” hatırlatmasına “Dur abi biliyorum” diye sinirlenen Özel’in Kilis organizasyonunda tepkilerinin bununla sınırlı kalmadığı öğrenildi. Edinilen bilgilere göre Kilis programında yer alan Emekliler Buluşması’nda kahvehanede az kişi olmasına öfkelenen Özel, il başkanına, “Neden bu kadar az kalabalık var?” diye çıkıştı. O gün Özel’i gerginliğinden nasibini alan diğer isim de Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecan oldu. Yaşlı bir vatandaşın “Belediye Başkanı’ndan randevu alamıyoruz” diyerek sitem etmesi üzerine önce yaşlı amcaya “Bunun yeri burası mı?” diyerek tepki gösteren Özel daha sonra, Belediye Başkanı’na “Neden randevu vermiyorsun?” diyerek kızdığı öğrenildi. Özel'in koruma ekibine de kızdığı belirtildi.