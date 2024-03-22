Kilit kapanınca hudutlar güvende

Irak’taki terör sorununu tamamıyla bitirmeyi hedefleyen Türkiye, Pençe Kilit bölgesindeki kalan küçük bir kısmı da kapatarak sınırı daha da güvenli hale getirecek. Askeri kaynaklar, “Son dönemde saldırıların gerçekleştirildiği yerler artık Pençe-Kilit Operasyon bölgesinin en uç, en cephe bölgeleridir. Orada ufak bir bölüm kaldı, orayı da temizleyip kilidi kapattıktan sonra hudutlarımız daha güvenli hale gelecektir. Terör örgütünün son dönemdeki saldırılarının amacı da bu kilidin kapatılmasını önlemektir. Terör örgütü için bu saldırılar son çırpınışlardır” ifadelerini kullandı.





STRATEJİK ÇERÇEVE HAZIRLIĞI SÜRÜYOR

Irak ile belirli seviyelerde görüşmelerin devam ettiğini belirten kaynaklar, “İki ülke arasında imzalanması planlanan Stratejik Çerçeve Belgesi için hazırlıklar devam etmektedir. Bizim bu belgede olmasını istediğimiz hususlardan biri de Ortak Harekat Merkezi’nin kurulmasıdır. Bu harekat merkezinin işletilmesine yönelik teknik detaylar da söz konusu belge imzalandıktan sonra belirlenecektir” diye konuştu.





OLUMLU HAVA VAR

Irak’ın Türkiye ile terör ve güvenlikle ilgili konularda iş birliğine istekli olduklarını söyleyen kaynaklar, “Bizim Ortak Harekat Merkezi ve diğer terörle mücadeledeki iş birliği tekliflerimize olumlu yaklaşmaktadırlar. Önümüzdeki dönemde terörle mücadele ve hudut güvenliği gibi konularda Irak makamları ile çalışmalarımız artarak devam edecektir” ifadelerini kullandı.





TERÖRLE MÜCADELE STRATEJİSİ

Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonların geçmiş yıllardaki operasyonlara göre şartların değiştiğini belirten kaynaklar, “Artık şartlar aynı şartlar değildir. Önceki dönemde sınırlı, süreli ve tahditli operasyonlar yapılırken bugün sürekli operasyonlar icra edilmektedir. Sınırlarımızdan 30-40 kilometre ileriden itibaren ülkemize yönelik tehditler bertaraf edilmektedir. Bu strateji ile birinci önceliğimiz, terör tehdidini sınırlarımızdan mümkün olduğu kadar ötede karşılamaktır” dedi. Askeri kaynaklar, Irak’la enerji ve ticaret gibi birçok alanda temasların sürdüğünü, bölgedeki refah ve güvenliği eşzamanlı artırılması için çalışıldığına vurgu yaptı.





2 PKK’LI TESLİM OLDU

Milli Savunma Bakanlığı (MSB)haftalık basın bilgilendirme toplantısında konuşan Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, son bir haftada 26 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. 19 Mart’ta Pençe Kilit Operasyonu Bölgesi’ne yönelik sızma girişimi sonrası düzenlenen operasyonlarda 39 hedefin imha edildiğini belirtti. Bu hafta içinde Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK'lı teröristin Habur'daki Hudut Karakolu’na teslim olduğunu kaydeden Aktürk, “Teröristler için tek çıkış yol, Türk adaletine teslim olmaktır” vurgusu yaptı. Aktürk ayrıca yerli ve milli savunma sanayindeki gelişmelere de dikkat çekti. Buna göre, Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nca çeşitli miktarda 'Uzun Menzilli Tanksavar Füzesi' ve 'Nefer' Kuleli Zırhlı Muharebe Aracı'nın muayene ve kabul faaliyetlerinin tamamlandığını bildirdi.



