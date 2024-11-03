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'Kilit'ten sonra sıra temizlikte

'Kilit'ten sonra sıra temizlikte

Nur Banu Aras
04:003/11/2024, Pazar
G: 3/11/2024, Pazar
Yeni Şafak
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Türk Silahlı Kuvvetleri’nin terör örgütü PKK’ya yönelik 2019’da Irak’ın kuzeyinde başlattığı Pençe-Kilit Operasyonu’nda hedefler havadan ve karadan vuruldu.
Türk Silahlı Kuvvetleri’nin terör örgütü PKK’ya yönelik 2019’da Irak’ın kuzeyinde başlattığı Pençe-Kilit Operasyonu’nda hedefler havadan ve karadan vuruldu.

Terörle mücadelenin kritik aşaması ‘Pençe-Kilit’te hedefe ulaşıldı. Irak sınırı boyunca 30 kilometrelik derinlik terörist unsurlardan temizlenerek 378 km uzunluğundaki hat büyük ölçüde kontrol altına alındı. Bölgede hayatın olağan akışını sağlayacak temizlik için TSK, planlarını hazırladı.

Türkiye’nin 2019'da Irak’ın kuzeyindeki PKK kamplarını yok etmek için başlattığı Pençe-Kilit Harekatı büyük ölçüde hedefine ulaştı. Türkiye-Irak sınırındaki kilit neredeyse kapanmak üzere. 30 kilometrelik derinlik terörist unsurlardan temizlenerek 378 km uzunluğundaki hat büyük ölçüde kontrol altına alındı. Kilidin kapanmasıyla operasyonlar bitmeyecek. Ülkedeki tüm terör tehdidi yok olana kadar operasyonlar tüm gücüyle devam edecek.


BÖLGE KARIŞ KARIŞ ARANACAK

Mehmetçik, Pençe-Kilit'te terörden arındırdığı bölgelerde temizlik operasyonu yapmaya hazırlanıyor. Bölgede PKK kamplarının olduğu yerler karış karış aranacak. Güvenli bölge haline gelen bölgelerde mayın ve el yapımı patlayıcı (EYP) temizliği yapılacak. Mağaralar, mühimmat depoları tek tek temizlenecek. Operasyonların yapıldığı bölgelerde mağaralarda köşeye sıkışan teröristler yok edilecek.


TERÖRLE MÜCADELEDE İŞ BİRLİĞİ

Öte yandan Ankara ile Irak arasında görüşmeler sıklaştı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ile, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da Irak Ulusal Güvenlik Müsteşarı Kasım Araci ile bir araya gelmişti. Edinilen bilgilere göre, söz konusu toplantılarda Irak’ın terör örgütü PKK hakkında aldığı kararlar olumlu olarak değerlendirilse de PKK’yı terör örgütü olarak ilan etmesiyle birlikte mücadelenin daha meşru bir zeminde yapılabileceği iletildi. Hem Bağdat yönetimi hem de Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY) terör örgütü varlığının yok edilmesi konusunda iş birliği yapacağı öğrenildi. Bu doğrultuda operasyonların 30 kilometreden daha da derine inmesi planlanıyor.


IRAK GÜNEYDE PKK’YI VURACAK

Türkiye’nin temizlediği 30 kilometre derinlikteki hattın güney sınırına konuşlanan terör hedeflerine de Irak operasyon yapacak. Irak hükümeti tarafından söz konusu hattın güneyinde güvenlik tedbirlerinin alınmaya başlandığı belirtildi. Irak hükümeti söz konusu hattın güneyinde terör varlığını imha etmek için operasyonlara başlayacak. Bu operasyonlarda Türkiye’nin Başika’da kuracağı eğitim üssü önemli bir rol oynayacak. Türk askeri Irak askerine muharebe eğitimi verecek.


KÖYLERE DÖNÜŞ BAŞLAYACAK

Terör örgütü PKK, Irak’ın kuzeyinde yaklaşık 800 köyü boşaltarak köylüleri yerinden etmişti. Bölgenin temizlenmesinin ardından PKK tarafından boşaltılan köylere dönüşler hızla başlayacak.


HAREKAT MERKEZİ ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Türkiye ile Irak arasında kurulacak olan Ortak Harekat Merkezi'ne ilişkin teknik çalışmalar ise devam ediyor. Merkezin yıl sonuna kadar kurulması hedefleniyor.


#Pençe Kilit Operasyonu
#terör örgütü
#temizlik

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