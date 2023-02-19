Kimsemiz kalmadı köyü boşaltıyoruz

Kahramanmaraş merkezli iki deprem çok sayıda köye de hasar verdi. O köylerden biri de Adıyaman Sincik ilçesine bağlı Hüseyinli ve çevre köyleri. Depremden sonraki dördüncü gün Adıyaman’dan Hüseyinli'ye gitmek için yola çıktığımızda köye varış mesafemiz 56 kilometre, varış zamanımız ise 1 saat 36 dakika olarak görünüyordu. Sincik ilçe merkezine rahatlıkla ulaştık ama Hüseyinli’ye geçmek için yola devam ederken kar sürprizi ile karşılaştık. Hüseyinli’ye çıkan yollar kar nedeniyle kapalı olduğu için Adıyaman’a geri dönmek zorunda kalmıştık.

2 METRE KAR VAR HAVA EKSİ 12 DERECE

Depremin 9'uncu günü yeniden Hüseyinli köyüne gitmek için yola çıktık. Sincik ilçe merkezinden sonra bu defa farklı bir yoldan köye ulaşmaya çalıştık. Dağlarda zikzak çizerek kimi zaman kar, kimi zaman da buz üzerinde uçurumlu yollardan geçtik. Yükselti arttıkça kar kalınlığı da artıyordu. 18 kilometrelik yolu 1 saatte geçerek Hüseyinli köyüne vardığımızda yol kenarındaki kar örtüsü 2 metreyi geçmişti. Köyde saatler 16.00’yı gösterirken hava -12 dereceydi. Hüseyinli’ye ilk girdiğimizde adete hayalet bir köyle karşılaştık. Ses yok, evlerin bacaklarından duman tütmüyordu. Köyün içerisine doğru adımladığımızda köyün alt kısmında bazı insanların sesleri duyduk. Sese doğru gittiğimizde, birkaç köylünün yıkık ev enkazında bir şeyler aradığını gördük ve biz de enkaza indik.

ARTIK KÖYÜ BOŞALTACAĞIZ

Enkaza indiğimizde korkunç bir manzara ile karşılaştık. 3 ev ve evlerin altındaki hayvan ahırları yerle bir olmuştu. Eğimin yüksek olduğu ve yerde kar örtüsünün buz tuttuğu köyde enkaza ulaşmak bile güçtü. Köylülerden Bekir Karaman, depremin ardından kar yağışı altında 13 köylünün cenazesini kendi imkanlarıyla çıkardıklarını söyledi. Karaman, “Köyün hepsi akraba zaten. Bir evden bir aile komple yok oldu. Devletimiz sağ olsun, köy yolumuz hemen açıldı, helikopterlerle yardımlar ulaştırıldı. Yapılacak her şey yapıldı. Sadece enkazdan cenazelerimizi biz çıkarttık ve defnettik. Artık bu köyü boşaltacağız. Hepimizin ileriye dönük tek hayali köyümüzde yaşamaktı ama artık o da olmayacak” dedi.



