Kirayı çok buldu Pamukkale’yi çöplüğe çevirdi

Her yıl milyonlarca turist ağırlayan, Türkiye'nin en önemli turizm yerlerinden Pamukkale çöp yığınarına gömüldü. Kültür ve Turizm Bakanlığı’na ait olan alandaki turistik tesis, 2018 tarihinde, yapılan anlaşma gereği sözleşme ile Denizli Pamukkale Belediyesi’ne kiralandı. Sözleşme, 22 Mart 2024 tarihinde sone erdi. Sözleşmeyi yenilemek isteyen CHP'li Pamukkale Belediye Başkanı Ali Rıza Ertemur, 500 bin TL'lik kira miktarını çok buldu. Sözleşmenin yenilenmesi ve kira bedelinin indirilmesi konusunda bakanlığa baskı yapan Ertemur, talebi kabul edilmeyince devreye “çöp silahını” devreye soktu.