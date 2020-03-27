Gündem Kırklarelide hastane bahçelerine acil durum çadırları kuruldu
KIRKLARELİ

Kırklareli'de hastane bahçelerine 'acil durum' çadırları kuruldu

Kırklareli'de hastane bahçelerine 'acil durum' çadırları kuruldu

Kırklareli'de koronavirüs tedbirleri kapsamında AFAD tarafından Kırklareli il merkezi ile Lüleburgaz ve Babaeski ilçeleri devlet hastanesi bahçelerine ‘acil durum’ çadırları kuruldu.

Haber Merkezi DHA
İl genelinde şu ana kadar koronavirüs tanısı konulan hasta bulunmadığı belirtildi.
İl genelinde şu ana kadar koronavirüs tanısı konulan hasta bulunmadığı belirtildi.

Dünyayı saran ve Türkiye'de de ölümlere neden olan koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında AFAD tarafından Kırklareli merkez, Lüleburgaz ve Babaeski ilçelerindeki devlet hastanesi bahçelerine ‘acil durum’ çadırları kuruldu.

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Kurulan çadırlarda sağlık personelleri tarafından vatandaşların başvuruları alınıp, koronavirüs şüphesi bulunanların ilk değerlendirilmeleri yapılacak.

Devlet hastanesi bahçelerine ‘acil durum’ çadırları kuruldu.

Değerlendirmede hasta şüpheli görülürse ikinci çadıra alınacak

Koronavirüs şüphesi bulunanların ilk etapta hastane içine girmemeleri sağlanacak. İlk çadırda yapılan ön değerlendirmede hasta şüpheli görülürse ikinci çadıra alınacak. İkinci çadırda kesin tanı konulması durumunda hasta, tetkik, müşahede ya da yatış işlemleri için hastaneye götürülecek.

Devlet hastanesi bahçelerine ‘acil durum’ çadırları kuruldu.

Tedbir amaçlı kuruldu

Tedbir amaçlı kurulan ‘acil durum’ çadırlarının ardından sosyal medyadaki koronavirüs iddialarını yalanlayan Kırklareli Valiliği'nden yapılan açıklamada, koronavirüs tedbirlerinin en üst sevide alındığı belirtilerek, il genelinde şu ana kadar koronavirüs tanısı konulan hasta bulunmadığı belirtildi.

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