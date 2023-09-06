Kırklareli'deki sel faciasında can kaybı yükseliyor: 12 kişinin sele kapıldığı bungalov evler kaçak çıktı

Kırklareli'nin İğneada beldesinde selde ölenlerin sayısı 3'e yükselirken, kayıp 3 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.
Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesinde, dün sabah saatlerinden itibaren 'kuvvetli yağış' etkili oldu. Yağışla birlikte dereler taştı, seller meydana geldi. Longoz Ormanları'nda ise turistik bölgeye kurulan bungalov evlerin bulunduğu bölgede sel meydana geldi.
Tesisteki evler suda sürüklendi
Selde ormandaki ağaçlar devrilip sürüklendi, bungalov evlerin bir kısmı sular altında kalıp zarar gördü.
Dün sabahtan itibaren bölgeye AFAD, Sahil Güvenlik, jandarma, Türk Silahlı Kuvvetleri, Özel İdare, karayolları ekipleri sevk edilerek, 310 personel ile 1 uçak ve 2 helikopter, 25 araç ve iş makinesi ile arama çalışmaları başlatıldı.
Can kaybı 4'e yükseldi
Ekipler tesiste kalan 12 kişiden ormanda mahsur kalan 6'sını kurtarmış, 3 kişinin ise cansız bedenine ulaşılmıştı. Çalışmalar devam ederken, ormanlık alanda bir erkek cesedi daha bulundu. Böylece İğneada beldesindeki selde yaşamını yitirenlerin sayısı 4'e yükseldi. Kayıp 2 kişi de aranıyor.
'Bungalovlar ruhsatsız hatta mühürlüymüş'
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya son yaptığı açıklamada, 12 kişinin sele kapıldığı söz konusu bungalov tesisinin ruhsatsız olduğunu açıkladı.