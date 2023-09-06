Kırklareli'deki sel faciasında can kaybı yükseliyor: 12 kişinin sele kapıldığı bungalov evler kaçak çıktı

Bungalovlarda kalan misafirler sele kapılıyor. Bu sabah bir kayıp aranan cenazeye ulaşıldı maalesef. Üç kayıp var şu anda onları arama ile ilgili 700'ün üzerinde görevli var. İnşallah onları da en kısa zamanda bulmak istiyoruz. Başsağlığı diliyoruz üzüntümüz çok büyük."