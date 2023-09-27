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Kırklareli'nde insan kaçakçılarına operasyon: İki şüpheli gözaltına alındı

Kırklareli'nde "insan kaçakçılığı" yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

09:35 . 27/09/2023 Çarşamba
AA
Arşiv

Arşiv

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekiplerinin düzensiz göçle mücadele çalışmaları sürüyor.


Ekipler Lüleburgaz ilçesinde şüphelendikleri bir otomobili durdurdu.


Otomobilde İran uyruklu 2 düzensiz göçmen yakalandı.


Emniyetteki işlemleri devam ediyor

Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.


"İnsan kaçakçılığı" yaptıkları iddiasıyla ise şüpheliler E.Ö. ve E.S. gözaltına alındı.


E.S'nin üzerinde yapılan aramada 1.28 gram esrar ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.



#Kırklareli
#göçmen
#düzensiz göç
35 dakika önce
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