Gündem Kırklarelinde İyi Parti üyesi 40 kişi istifa etti
KIRKLARELİ

Kırklareli'nde İyi Parti üyesi 40 kişi istifa etti

İyi Parti Kırklareli İl Gençlik Kolları yönetim kurulu görevlerinden istifa etti. İstifa eden Gençlik Kolları Başkanı Erdem Gürsoy, yaptığı açıklamada "Gerek il başkanımız gerekse ittifak olarak kabul ettiğimiz il yönetimi ve belediye başkan adayı bizlere adeta üvey evlat muamelesi yaparak bizleri bu süreçte gelişmelerden uzak tutmuşlardır. Biz de bu nedenle görevimizden istifa ettik" dedi.

Haber Merkezi AA
İstifa eden Gençlik Kolları Başkanı Erdem Gürsoy (ortada), parti binasında basın toplantısı düzenledi.
İstifa eden Gençlik Kolları Başkanı Erdem Gürsoy (ortada), parti binasında basın toplantısı düzenledi.

İyi Parti'nin Kırklareli Gençlik Kolları yönetim kurulu üyesi 40 kişi, görevlerinden istifa etti.

İstifa eden Gençlik Kolları Başkanı Erdem Gürsoy, parti binasında düzenlediği basın toplantısında, 40 kişilik bir kadro ile 4 Mayıs 2018 tarihinde Gençlik Kolları Başkanlığı görevine getirildiklerini söyledi.

Göreve geldikleri ilk günden bu yana gece gündüz demeden çalıştıklarını belirten Gürsoy, yaptıkları çalışmaların herkes tarafından takdirle karşılandığını ifade etti.

Kırklareli'ne hizmet için siyasetin içerisinde olmaya devam edeceklerini anlatan Gürsoy, "Gerek il başkanımız gerekse ittifak olarak kabul ettiğimiz il yönetimi ve belediye başkan adayı bizlere adeta üvey evlat muamelesi yaparak, bizleri bu süreçte gelişmelerden uzak tutmuşlardır. Biz de bu nedenle görevimizden istifa ettik. Hiçbir ittifak toplantısına dahil edilmedik, Ankara'da, Kırklareli'nde ve Babaeski ilçesinde yapılan aday tanıtım programlarına dahil edilmedik. Dahil edilmekten ziyade bilgi vermeyi bile bizlere çok gördüler." diye konuştu.

Gürsoy, parti içerisinde kendilerine sürekli üvey evlat muamelesi yapıldığını savunarak, bu nedenle de toplu olarak görevlerinden istifa ettiklerini vurguladı.

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