|
Gündem

Kırklareli'nin yüksek kesimlerde kar kalınlığı bir metreyi geçti

Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar kalınlığı bir metreyi aştı. TRT'ye ait verici ve NATO radar istasyonlarına giden yol ulaşıma kapandı. Bölgede İl Özel İdaresi ekipleri çalışma başlattı.

15:36 - 31/01/2024 Çarşamba
AA
Bölgede İl Özel İdaresi ekipleri çalışma başlattı.
Bölgede İl Özel İdaresi ekipleri çalışma başlattı.

İki gün önce başlayan ve etkisini arttıran kar, Demirköy, Pınarhisar ve Vize ilçeleriyle Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı civarında etkisini sürdürüyor.

Kar nedeniyle 37 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor. Karayolları 15. Şube Şefliği ile İl Özel İdaresi ekipleri karla mücadele ve yol açma çalışmalarına devam ediyor.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 3 derece ölçüldüğü bölgede yağışın gün boyu etkili olması bekleniyor.

Kar kalınlığı 1 metreyi aştı

Yoğun kar alan yüksek kesimlerde ise kar kalınlığı 1 metreyi geçti.

TRT'ye ait verici ve NATO radar istasyonlarına giden yol ulaşıma kapandı. Bölgede İl Özel İdaresi ekipleri çalışma başlattı.

Sis ve tipi şeklinde devam eden kar yağışının hakim olduğu Mahya Tepe'de jandarma ekipleri de sürücüleri araçlarına zincir takmaları için uyarıyor.

#Kırklareli
#Kar
#Demirköy
#Pınarhisar
23 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
CHP Balıkesir ilçe belediye başkan adayları isim listesi 2024 açıklandı