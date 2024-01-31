Kırklareli'nin yüksek kesimlerde kar kalınlığı bir metreyi geçti

İki gün önce başlayan ve etkisini arttıran kar, Demirköy, Pınarhisar ve Vize ilçeleriyle Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı civarında etkisini sürdürüyor.

Kar nedeniyle 37 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor. Karayolları 15. Şube Şefliği ile İl Özel İdaresi ekipleri karla mücadele ve yol açma çalışmalarına devam ediyor.

İstanbul'da meteoroloji, valilik ve AKOM'un uyarılarına rağmen beklenen kar yağışı gerçekleşmedi. Silivri’ye kadar gelip, İstanbul merkezinin kapısına dayanan sistem, kent merkezinde gelindiğinde yağmura dönüşüyor. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Başkanı Adil Tek konuya ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

Sis ve tipi şeklinde devam eden kar yağışının hakim olduğu Mahya Tepe'de jandarma ekipleri de sürücüleri araçlarına zincir takmaları için uyarıyor.