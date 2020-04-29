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Gündem Kırmızı kategoride aranan PKKlı kadın terörist kanserden ölmüş
TUNCELİ

Kırmızı listedeki PKK'lı kadın terörist, kanserden ölmüş

Kırmızı kategoride aranan PKK'lı kadın terörist kanserden ölmüş

İçişleri Bakanlığının Terörden Arananlar Listesi'nde kırmızı kategoride aranan PKK'nın sözde 'Dersim Eyaleti' yürütme konseyi üyesi ve kadın sorumlusu 'Zin Avesta' kod adlı Hafize Özdemir’in, Tunceli kırsalındaki bir mağarada kanserden öldüğü belirlendi.

Haber Merkezi DHA
Kırımız kategoride aranan 'Zin Avesta' kod adlı terörist Hafize Özdemir
Kırımız kategoride aranan 'Zin Avesta' kod adlı terörist Hafize Özdemir

İçişleri Bakanlığı'nın Terörden Arananlar Listesi'nde 10 milyon lira ödülle aranan PKK’lı terörist 'Zin Avesta' kod adlı Hafize Özdemir'in kansere yakalanıp, 2 ay önce Tunceli kırsalındaki bir mağarada öldüğü ortaya çıktı.

Güvenlik güçlerinin yaptığı istihbari çalışma ve telsiz dinlemelerinde elde edilen bilgilere göre, örgütün HPG yapılanmasının konsey üyesi ve sözde Dersim Eyaleti yürütme konseyi üyesi ve kadın sorumlusu olan Hafize Özdemir'in kanserden öldüğü teröristler arasında yapılan telsiz konuşmasında belirlendi.

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Terör örgütünün sözde Tunceli sorumlusu 'Munzur' kod adlı terörist ile Kandil bölgesindeki 'Roj' kod adlı teröristlerin yaptığı telsiz görüşmesi güvenlik güçlerince deşifre edildi. Görüşmede, "Avesta arkadaşımız uzun zamandır hastaydı. 'Doktor Deniz' arkadaşımız tedavi etmek için uzun uğraşlar verdi. Kemiklerinde çok ciddi sorunlar vardı ve kış üslenmesi sırasında fenalaştı, kanser hastalığına yakalanmış ve şubat ayı ortalarında öldü" ifadelerini kullandığı belirtildi.


Güvenlik güçlerinin, Şırnak'ın Cizre ilçesi doğumlu olan 1993 yılında terör örgütüne katılan Hafize Özdemir’in öldüğü bölgenin yer tespitinin yapılması için çalışma başlattığı ifade edildi.

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