Kırşehir’de 4 milyon 95 bin TL’lik kaçak makaron ele geçirildi

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri ile Kaman İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından kaçak makaron üretimi ve satışı yapan şahıslara yönelik çalışma gerçekleştirildi. K.E. ve Ö.K. isimli şahısların Ankara’dan Kırşehir’e gelerek kaçak makaron satışı yapacağı yönünde istihbarat elde edildi. Bunun üzerine ekiplerce yol emniyet ve kontrol noktasında çalışma başlatıldı.