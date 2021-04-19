Kırşehir'de baba-oğul Türk bayrağı sevgisini tarlaya işledi: Görenlerin kalbini fethettiler

Kırşehir'de yaşayan sağlık memuru Eren Çağlar ile çiftçi babası Ahmet Çağlar, bayrak sevgisini adeta tarlaya işledi. Çağlar Ailesi, merkeze bağlı Ulupınar köyünde 70 bin metrekarelik boş tarlaya 50 bin metrekarelik Türk bayrağı çizdi.

ÖNCE VATAN SONRA BAYRAK

Büyük beğeni toplayan eseri hakkında yerel basına konuşan Eren Çağlar, "Bizim millet olarak, vatan ve bayrağımız her şeyden önce gelir.

Son zamanlarda pandemi gibi zor bir dönemden geçiyoruz ayrıca ekonomik açıdan da devletimiz üzerine oynanan oyunları görüyoruz.

Bizde vatan bayrak sevgimizi tarlamıza nakşettik içimizden gelen karşılıksız bir sevgi bu. Biz Anadolu’nun bağrında, bayrağımız ve vatanımız için her şeye hazırız.

REKLAM

TEŞEKKÜR EDİYORUM

Bunu benimseyen yaptığımız bu çalışma nedeniyle bizi tebrik eden bizimle aynı hissiyatta olduklarını ifade eden tüm hemşerilerime teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

OYNAT 00:59 Başakşehir 10 yaşındaki Muhammed'in bayrak sevgisi: Dolanan Türk Bayrağını defalarca düzeltti Başakşehir'de bir çocuk tek başına karda oynadığı sırada, kardan adamın üzerinde asılı Türk bayrağının yarıya indiğini rüzgarda dolandığını görüp düzeltti. Rüzgarda tekrar bozulan bayrağı 3 defa düzelterek oyununa devam eden çocuğun o anları güvenlik kamerasına yansıdı. BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

OYNAT 00:36 Vatan Evlatları: Batmanlı çocukların bayrak sevgisi kamerada Batman'ın Hasankey ilçesinde, iki küçük çocuk, ilçe emniyet müdürlüğü binasının duvarında asılı Türk Bayrağının karşısında önce asker selamı verip ardından bayrağı öpüp başlarına koydu. Emniyet Genel Müdürlüğü Batmanlı çocukların görüntüsünü sosyal medya hesabından 'Vatan evlatları' ifadeleriyle paylaştı. BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

Video: Mehmetçikten duygulandıran 'Türk bayrağı' sevgisi