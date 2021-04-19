Kırşehir'de baba-oğul Türk bayrağı sevgisini tarlaya işledi: Görenlerin kalbini fethettiler

Kırşehir'de yaşayan sağlık memuru Eren Çağlar ile çiftçi babası Ahmet Çağlar, bayrak sevgisini adeta tarlaya işledi. Çağlar Ailesi, merkeze bağlı Ulupınar köyünde 70 bin metrekarelik boş tarlaya 50 bin metrekarelik Türk bayrağı çizdi.
ÖNCE VATAN SONRA BAYRAK
Büyük beğeni toplayan eseri hakkında yerel basına konuşan Eren Çağlar, "Bizim millet olarak, vatan ve bayrağımız her şeyden önce gelir.
Son zamanlarda pandemi gibi zor bir dönemden geçiyoruz ayrıca ekonomik açıdan da devletimiz üzerine oynanan oyunları görüyoruz.
Bizde vatan bayrak sevgimizi tarlamıza nakşettik içimizden gelen karşılıksız bir sevgi bu. Biz Anadolu’nun bağrında, bayrağımız ve vatanımız için her şeye hazırız.
TEŞEKKÜR EDİYORUM
Bunu benimseyen yaptığımız bu çalışma nedeniyle bizi tebrik eden bizimle aynı hissiyatta olduklarını ifade eden tüm hemşerilerime teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.
Video: Mehmetçikten duygulandıran 'Türk bayrağı' sevgisi