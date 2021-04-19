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Gündem Kırşehirde baba-oğul Türk bayrağı sevgisini tarlaya işledi Görenlerin kalbini fethettiler
KIRŞEHİR

Kırşehir'de baba-oğul Türk bayrağı sevgisini tarlaya işledi: Görenlerin kalbini fethettiler

Kırşehir’ de sağlık memuru Eren Çağlar, çiftçilikle uğraşan babası Ahmet Çağlar ile birlikte boş tarlalarına Türk bayrağı çizdi.

Haber Merkezi Diğer
Kırşehirde baba-oğul Türk bayrağı sevgisini tarlaya işledi: Görenlerin kalbini fethettiler
Baba-oğlun çalışması, havadan görüntülendi.

Kırşehir'de yaşayan sağlık memuru Eren Çağlar ile çiftçi babası Ahmet Çağlar, bayrak sevgisini adeta tarlaya işledi. Çağlar Ailesi, merkeze bağlı Ulupınar köyünde 70 bin metrekarelik boş tarlaya 50 bin metrekarelik Türk bayrağı çizdi.

ÖNCE VATAN SONRA BAYRAK

Büyük beğeni toplayan eseri hakkında yerel basına konuşan Eren Çağlar, "Bizim millet olarak, vatan ve bayrağımız her şeyden önce gelir.

Son zamanlarda pandemi gibi zor bir dönemden geçiyoruz ayrıca ekonomik açıdan da devletimiz üzerine oynanan oyunları görüyoruz.

Bizde vatan bayrak sevgimizi tarlamıza nakşettik içimizden gelen karşılıksız bir sevgi bu. Biz Anadolu’nun bağrında, bayrağımız ve vatanımız için her şeye hazırız.

TEŞEKKÜR EDİYORUM

Bunu benimseyen yaptığımız bu çalışma nedeniyle bizi tebrik eden bizimle aynı hissiyatta olduklarını ifade eden tüm hemşerilerime teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

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