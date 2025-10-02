Kırşehir’de kaçak tütün operasyonu: Binlerce makaron ve kaçak ürün ele geçirildi

Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri; İstihbarat Şube Müdürlüğü ile koordineli olarak yürütülen saha ve analiz çalışmaları kapsamında Yenice Mahallesi ve Medrese Mahallesi’nde belirlenen iki adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Adreslerde yapılan aramalarda; 57 bin 600 adet boş makaron, 12 bin 440 adet doldurulmuş makaron, 26 kilogram kıyılmış tütün, 20 paket gümrük kaçağı nargile tütünü ve 50 kilogram gümrük kaçağı nargile kömürü ele geçirildi.