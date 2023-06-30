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Kıyıköy Limanı’nda adacıklar temizlendi

Kırklareli'nin Vize ilçesine bağlı, Karadeniz'e kıyısı bulunan Kıyıköy beldesindeki limanda kum adacıklarının temizlenmesi için başlatılan çalışmalar sürüyor.

04:00 . 30/06/2023 Cuma
Yeni Şafak
Kıyıköy Limanı.

Kıyıköy Limanı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı İstanbul Denizdibi Tarama Başmühendisliği tarafından limandaki kum adacıkları tarak gemisiyle alınıyor. Yaklaşık bir ay önce başlatılan çalışmalar kapsamında kumlar liman dışına çıkarılıp İl Özel İdaresi ekiplerince bölgeden götürülüyor. Kırklareli Valisi Birol Ekici, kum adacıklarının temizlenmesinin ardından balıkçı teknelerinin limana daha rahat giriş yapabileceğini söyledi. Şiddetli dalgalarla limanın girişinde kumların biriktiğini ifade eden Ekici, bu nedenle teknelerin limana girmekte zorluk yaşadığını dile getirdi. Ekici, çalışmaların en kısa sürede tamamlanacağını kaydetti.




#Kıyıköy Limanı
#Hizmet
#Ulaşım
29 dakika önce
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