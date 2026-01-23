Kızılcık Şerbeti oyuncusu Doğukan Güngör ve Ceyda Ersoy'dan uyuşturucu testi pozitif çıktı

Ünlülere uyuşturucu soruşturması kapsamında kan örnekleri alınan Ceyda Ersoy ve oyuncu Doğukan Güngör’ün uyuşturucu testi pozitif çıktı.
Kızılcık Şerbeti'nde Fatih rolüyle tanınan oyuncu Doğukan Güngör ünlülere yönelik operasyonda gözaltına alınmış savcılıktaki işlemlerinin ardından yurt dışına çıkma yasağıyla serbest kalmıştı.
POZİTİFLERE YENİLERİ EKLENDİ
Kan örnekleri alınan Ceyda Ersoy ve oyuncu Doğukan Güngör’ün uyuşturucu testi pozitif çıktı.
NE OLMUŞTU?
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçları Soruşturma Bürosunca "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak", "uyuşturucu kullanılmasını kolaylaştırmak" ve "bir kimseyi fuhşa teşvik etmek, bunun yolunu kolaylaştırmak ya da fuhuş için aracılık etmek veya yer temin etmek" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen oyuncu Doğukan Güngör, sosyal medya fenomeni Burak Altındağ'ın da aralarında olduğu 26 şüphelinin savcılık işlemleri tamamlandı.
Savcılık, şüpheliler Arif Altunbulak, Muzaffer Yıldırım, Ceyda Ersoy, Gizem Özköroğlu, Ece Cerenbeli, Burak Altındağ, Sevgi Taşdan, Duygu Açıksöz, Nevin Şimşek, Merve Uslu, Lerna Elmas, Hakan Yıldız, Koray Beşli, Berna Aracı, Gülsüm Bayrak, Veysel Avcı, Özge Bitmez, Suat Yıldız ve Merve Eryiğit'i tutuklanmaları, şüpheliler Binnur Buse Alper, Sedef Selen Atmaca ve Gözde Anuk'u ise "konutu terk etmeme" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk etti.
Öte yandan, haklarında daha önce "yurt dışı çıkış yasağı" tedbiri bulunan şüpheliler Doğukan Güngör, Alya Şahinler, Ceren Yıldırım ve Saniye Deniz ise savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.