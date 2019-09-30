Klasik filo

Dokumacılık sektörünün yüklerini taşımak için nakliye şirketi kuran üç kardeşin Ford kamyonlara tutkusu, bir sonraki nesilde de devam etti. İkinci kuşak, yönettikleri işletmede filoya yeni araçlar katarken, eski model kamyonları da unutmadı. Nerede çalışır durumda eski model Ford kamyon görse filosuna dahil eden işletme yöneticileri, 32 araçlık klasik kamyon filosu oluşturdu. Şirket yöneticisi 54 yaşındaki Ömer Gül, 125 kamyonluk filonun 32'sinin, yaşları 40 ile 45 arasında değişen Ford araçlardan oluştuğunu söyledi. Gül, "Nerede iyi durumda bir Ford kamyon varsa gidip alıyorum. Bu kamyonları 20-30 bin gibi bir rakama satın alıyorum. Tamircilerimiz araçların bakımını yapıp bize teslim ediyor. Elimizde 3 bin 500 kilometrede tamamen orijinal bir kamyonumuz dahi var" diye konuştu.

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