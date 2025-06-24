Kocaeli'de cam şişeli park yeri kavgası kanlı bitti

Olay, bugün saat 16.00 sıralarında Yavuz Sultan Selim Mahallesi Mevlana Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, karşılıklı bulunan 2 iş yerinin çalışanı ile sahibi arasında, aracın dükkan önüne park edilmesi nedeniyle tartışma çıktı.