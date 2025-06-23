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TEM'de durdurulan kargo aracından 4 ton kıyılmış kaçak tütün çıktı

TEM'de durdurulan kargo aracından 4 ton kıyılmış kaçak tütün çıktı

15:4223/06/2025, Pazartesi
DHA
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Kargo aracının şoförü hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında işlem yapıldığı öğrenildi.
Kargo aracının şoförü hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında işlem yapıldığı öğrenildi.

TEM Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde durdurulan kargo aracında 4 ton kıyılmış kaçak tütün ile çeşitli malzemeler ele geçirildi.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, TEM Otoyolu'nun İzmit ilçesi geçişi İstanbul istikametine seyir halinde olan bir kargo aracını durdurdu. Aramada 4 ton kıyılmış kaçak tütün, 5 bin 340 paket elektronik sigara tütünü, 4 bin 660 paket gümrük kaçağı sigara, 5 bin 260 paket gümrük kaçağı puro ve 54 elektronik sigara ele geçirildi.




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