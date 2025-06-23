TEM'de durdurulan kargo aracından 4 ton kıyılmış kaçak tütün çıktı

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, TEM Otoyolu'nun İzmit ilçesi geçişi İstanbul istikametine seyir halinde olan bir kargo aracını durdurdu. Aramada 4 ton kıyılmış kaçak tütün, 5 bin 340 paket elektronik sigara tütünü, 4 bin 660 paket gümrük kaçağı sigara, 5 bin 260 paket gümrük kaçağı puro ve 54 elektronik sigara ele geçirildi.