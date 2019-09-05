Kokudan cam açamıyoruz

Mahalle sakinleri şikayet etmelerine rağmen belediyenin hiçbir adım atmadığını söyledi. Yusuf Ocakhan, “AK Parti döneminde her sabah saat 07.00’de çöplerin getirildiği yola kadar köpüklü suyla temizlik yapılırdı. Yol hem dezenfekte edilir hem de yıkanırdı. Son 3 aydır çöp sahası ve yolların temizlendiğini hiç görmedim. Bina sakinleri 1 milyon TL’lik dairede oturduklarını ancak kötü koku yüzünden pencere dahi açamadıklarını belirtiyor” dedi.

Mahalle sakinlerinden Yüksel Metin, “3 aydır atık tesisinde temizlik yapıldığı yok. Koku devam ediyor ve ciddi sıkıntı yaşıyoruz. Sağlığımız konusunda ciddi sorunlar yaşıyoruz. Çöp kokusundan evlerimizin değeri düşüyor. Her şeyi geçtik, evimizde pencere dahi açamıyoruz” şeklinde konuştu. Aynı mahallede esnaflık yapan Ercan Yılmaz ise tesisin kaldırılmasını istediklerini söyledi.

İsraf arttı

Mahalli seçimlerin ardından AK Parti’den CHP’ye geçen Küçükçekmece Belediyesi’nde yaşanan sorunların sadece çöp kokusuyla sınırlı kalmadığı belirtiliyor. AK Parti Küçükçekmece İlçe Başkanı Mustafa Korkut, geçen hafta Ekrem İmamoğlu’nun katılımıyla Yeşilova mahallesinde açılan Bölgesel İstihdam Ofisi için, aynı lokasyonda belediyenin yapmış olduğu dükkanlar olmasına rağmen bina kiralandığını anlattı. Korkut, “Vatandaşın parası boşa harcandı. Dükkanlar ise hala boş” dedi.

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