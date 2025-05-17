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Komaya giren pideci yaşam mücadelesini kaybetti

Komaya giren pideci yaşam mücadelesini kaybetti

20:5317/05/2025, Cumartesi
IHA
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Hayatını kaybeden vatandaşın alkol komasına girdiği belirlendi.
Hayatını kaybeden vatandaşın alkol komasına girdiği belirlendi.

Denizli'de evinde baygın olarak bulunan pideci, yoğun bakımda tedavi altına alındığı hastanede 2 günlük yaşam savaşını kaybetti.

Denizli'nin Güney ilçesinde pidecilik yapan esnaf, kendisine ait bağ evinde baygın olarak bulundu. Yoğun bakımda tedavi altına alınan iki çocuk babası pideci, 2 günlük yaşam savaşını kaybetti.

Olay, Güney ilçesine bağlı Yeni Mahalle'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Güney merkez Orta Mahalle'de pidecilik yapan 45 yaşındaki İsmail Şirin'den haber alamayan yakınları, esnafı geçtiğimiz Perşembe günü sabah saatlerinde kendilerine ait Yeni Mahalle'de bulunan bağ evinde baygın halde buldu. Alkol komasına girdiği belirlenen İsmail Şirin, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Denizli Devlet Hastanesine sevk edildi.

Yoğun bakımda 2 gündür tedavi altında tutulan İsmail Şirin, doktorların tüm çabalarına rağmen bugün öğleden sonra hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden İsmail Şirin'in cenazesi, otopsi için morga kaldırıldı. Biri kız diğeri erkek iki çocuk babası olan pidecinin yarın Güney ilçe merkezinde son yolculuğuna uğurlanacağı öğrenildi.



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