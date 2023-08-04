Komuta kademesi yenilendi

Yüksek Askeri Şura (YAŞ) Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında 3 saat süreyle toplandı. Toplantıda TSK’da görevli general, amiral ve albaylardan bir üst rütbeye yükseltilecekler, görev süresi uzatılacaklar, kadrosuzluktan emekliye sevk edileceklerin durumları görüşülerek Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın onayıyla karara bağlandı. Buna göre; 2. Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak Genelkurmay Başkanı olarak atandı.

Ziya Cemal Kadıoğlu

KARA VE HAVA’YA YENİ İSİM

YAŞ’ta Kara ve Hava’da da değişim yaşandı. Genelkurmay Başkanlığı’na da vekalet eden Kara Kuvvetleri Komutanı Org. Musa Avsever yaş haddi, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan ise kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edildi. Kara Kuvvetleri’ne Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Hava Kuvvetleri’ne ise Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu atandı. Orgeneral Yaşar Güler’in Milli Savunma Bakanı olması sonrası Genelkurmay Başkanlığı’na Kara Kuvvetleri Komutanı Musa Avsever vekalet ediyordu.

TATLIOĞLU DEVAM EDECEK

Emekliye sevk edilen Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever’in yerine Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu getirildi. Yine emekliye ayrılan Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan’ın yerine ise Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu atandı. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na geçtiğimiz sene atanan Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ise görevine devam edecek.

GENERAL SAYISI ARTTI

30 Ağustos tarihinden geçerli olmak üzere 32 general ve amiral bir üst rütbeye, 63 albay ise general ve amiralliğe yükseltilirken, 24 general ve amiralin görev süreleri bir yıl, 365 albayın görev süreleri ise iki yıl süre ile uzatıldı. YAŞ kararları ile birlikte TSK’da halen 266 olan general ve amiral sayısı 30 Ağustos tarihi itibarıyla 286’ya çıkacak. 2 general yaş haddi nedeniyle 1 Eylül tarihinden, 41 general ve amiral kadrosuzluk nedeniyle 30 Ağustos tarihinden geçerli olarak emekliye sevk edildi.

Gökçen Fırat

İlk kadın amiral

Türk Silahlı Kuvvetleri tarihinde ise ilk kez kadın amiral ataması yapıldı. Deniz Kuvvetleri Komutanlığında Kurmay Albay Gökçen Fırat Tuğamiralliğe terfi etti. Fırat, Türkiye’nin ilk kadın gemi komutanıydı.

Geleceğin komutanları

* Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nda korgeneraller İrfan Özsert ve Kemal Yeni, orgeneralliğe, Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nda Korgeneral İsmail Güneykaya, orgeneralliğe terfi etti.

* Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nda tümgeneraller Zorlu Topaloğlu, Sezai Öztürk ve Mustafa Oğuz korgeneralliğe, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nda Tümamiral İbrahim Özdem Koçer koramiralliğe, Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nda tümgeneraller Erdoğan Gür ve İsmail Üner, korgeneralliğe terfi etti.

* Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nda tuğgeneraller Burhan Aktaş, Mehmet Özeren, Özkan Ulutaş, Mehmet Yasin Kalın, Faruk Metin, Mehmet Cafer Aksoytürk, Ertan İnaltekin, Subutay Adaş, Murat Ataç, Hurşit Ağırcan, Mücahit Zorlutuna, Ahmet İbiş, Hakan Tunç ve Osman Alp tümgeneralliğe, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nda tuğamiraller Mehmet Baybars Küçükatay, Alper Yeniel, İsmail Güldoğan, Refik Levent Tezcan, Ramazan Özoğul ve Hüseyin Tığlı tümamiralliğe, Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nda ise tuğgeneraller Kemal Turan, Hayrettin Koca ve Ertunç Ertufanlı tümgeneralliğe yükseldi.

Metin Gürak

Org. Gürak kimdir?

1960 Mardin doğumlu olan Orgeneral Metin Gürak, 1981’de Kara Harp Okulu’ndan, 1982’de Topçu Okulu’ndan mezun oldu. 1985’te Kara Havacılık Okulu’nu bitirerek pilot olan Gürak, 1990’da Kara Harp Akademisi, 1996’da Silahlı Kuvvetler Akademisi’ni bitirdi. Çeşitli birlik ve karargahlarda yürüttüğü görevlerin ardından Gürak, 2006’da tuğgeneralliğe, 2010’da tümgeneralliğe, 2015’te korgenaralliğe terfi etti. 2017 Ağustos ayından bu yana Kara Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanlığı görevini yürüten Gürak, artık Genelkurmay Başkanı.

Ordumuzun gücüne güç katacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki YAŞ üyeleri, Külliye’deki toplantı öncesi Anıtkabir’i ziyaret etti. Anıtkabir Özel Defteri’ni imzalayan Erdoğan, özetle şunları yazdı: “Aziz Atatürk, Yüksek Askeri Şura üyeleri olarak bugün bir kez daha zatıalinizi ve kahraman şehitlerimizi rahmetle anıyor, 2023 yılı şura toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyoruz. En büyük güç ve güven kaynağımızı yüksek vazife şuuru, caydırıcılığı ve üstün kabiliyetleriyle milletimizin göz bebeği olan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz oluşturuyor. Bugünkü şura toplantımızda alacağımız kararlarla inşallah ordumuzun gücüne güç katacağız”

ATAMALARLA KKTC VURGUSU

* Ege Ordusu Komutanı Korgeneral Kemal Yeni, orgeneralliğe terfi etti, Ege Ordusu Kurmay Başkanı Tuğgeneral Burhan Aktaş ise tümgeneral oldu. KKTC’deki Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu ile Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk ise korgeneralliğe yükseltildi. Ege Ordusu ve KKTC’deki terfiler Türk Silahlı Kuvvetlerinin Ege ve Akdeniz’e verdiği önemin göstergesi olarak nitelendirildi.

* Uzun süredir TSK’nın faaliyetlerinin kamuoyuyla paylaşılmasını sağlayan MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Deniz Albay Zeki Aktürk de tuğamiral olan isimler arasında yer aldı.

FETÖ MAĞDURUYDU

* YAŞ kararları kapsamında, Deniz Kuvvetleri Komutanlığında koramiralliğe terfi ettirilen tek isim Tümamiral İbrahim Özdem Koçer oldu.

* Kuzey Deniz Saha Komutanlığı görevini yürüten Koçer, FETÖ’nün kumpas davaları kapsamında yargılanan isimler arasında yer almıştı.

YUVAYA DÖNENE TERFİ

* FETÖ baskıları sonucu TSK’den ayrılan, sonrasında “yuvaya dönüş” kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanlığına dönen isimlerden Tuğgeneral Hayrettin Koca tümgeneralliğe, albaylar Ali Kamil Taşlıcalı ve Levent Eğren tuğgeneralliğe terfi ettirildi.

HAPİSTEN AMİRALLİĞE

* FETÖ’nün “Poyrazköy” kumpas davasında ceza alan ve 5 sene hapis yattıktan sonra yeniden üniformasına kavuşan SAT Özel İhtisaslı Deniz Komandosu Deniz Albay Eren Günay da tuğamiralliğe terfi eden isimler arasında yer aldı.

* Kumpas mağduru “Kardak kahramanlarından” SAT Komutanı Tuğamiral Ercan Kireçtepe’nin görev süresi uzatılırken, bir diğer isim Tuğgeneral Mustafa Turhan Ecevit, yaş haddi nedeniyle emekliye sevk edildi.







