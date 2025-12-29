Yeni Şafak
Komutan Libya’daki cenaze töreninde

Komutan Libya’daki cenaze töreninde

04:0029/12/2025, Pazartesi
G: 29/12/2025, Pazartesi
Ankara'da düşen jette hayatını kaybeden Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed el- Haddad ile danışmanı Muhammed Asavi Diyab ve fotoğrafçısı Muhammed Mahcub, memleketleri Misrata'da toprağa verildi.

Misrata'daki Medine Riyadiye Stadı'nda düzenlenen cenaze törenine, Başbakan Abdulhamid Dibeybe, Ulaştırma Bakanı Muhammed eşŞuhubi, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu Türkiye'nin Misrata Başkonsolosluğu yetkilileri, Libya Görev Grubu Komutanı Tümgeneral Mustafa Koşan, Libya ordusundan çok sayıda komutan ile aile yakınları ve çok sayıda Misratalı katıldı. Statta yapılan duanın ardından Genelkurmay Başkanı Haddad ile danışmanı Diyab ve fotoğrafçısı Mahcub için cenaze namazı kılındı. Naaşlar daha sonra aynı bölgede toprağa verildi.



