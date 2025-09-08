Yeni Şafak
Kontrolden çıkan araç elektrik direğine çarptı

23:328/09/2025, Pazartesi
IHA
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Balıkesir'de sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan araç elektrik direğine çarptı. Meydana gelen kazada araç sürücüsü yaralandı.

Balıkesir’in Edremit ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Altınkum Mahallesi 3091 Sokak’ta A.A. idaresindeki 10 AOE 9005 plakalı araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu elektrik direğine çarptı. Sürücü araçta sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Sıkıştığı yerden kurtarılan yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.



