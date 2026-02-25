Kontrolden çıkan kamyonet şarampole devrildi: Dört yaralı

Kaza, Konya Hüyük karayolunun Karaali Mahallesi yakınlarında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Hüyük’ten Konya istikametine seyir halinde olan 31 TH 983 plakalı kamyonet, Karaali Mahallesi yol ayrımı yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yoldan çıktı. Şarampole devrilen ve yaklaşık 5 metrelik uçurumda ters dönen araçtaki 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Kazada yaralanan H.T., A.G. ve B.S. ambulanslarla Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan durumu ağır olan V.İ. ambulansla Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.