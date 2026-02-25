Yeni Şafak
Kontrolden çıkan kamyonet şarampole devrildi: Dört yaralı

22:2225/02/2026, Çarşamba
IHA
Beş metrelik uçuruma devrilen kamyonette dört kişi yaralandı.
Konya’da sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu kamyonet yoldan çıkarak yaklaşık 5 metrelik uçuruma devrildi. Ters dönen araçta bulunan 4 kişi yaralanırken, olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılardan üçü Beyşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, durumu ağır olan bir kişi Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi.

Konya’nın Beyşehir ilçesinde şarampole devrilen kamyonetteki 4 kişi yaralandı.

Kaza, Konya Hüyük karayolunun Karaali Mahallesi yakınlarında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Hüyük’ten Konya istikametine seyir halinde olan 31 TH 983 plakalı kamyonet, Karaali Mahallesi yol ayrımı yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yoldan çıktı. Şarampole devrilen ve yaklaşık 5 metrelik uçurumda ters dönen araçtaki 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Kazada yaralanan H.T., A.G. ve B.S. ambulanslarla Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan durumu ağır olan V.İ. ambulansla Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.



#Konya
#Kaza
#Kamyonet
