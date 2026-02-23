Konya'nın kalbinde tarihi proje: Karatay'da altı tescilli tarihi yapı yeniden ihya ediliyor

Türkiye’nin en büyük ihya projeleri arasında yer alan “Türbe Arkası Kentsel Yenileme Projesi”nin ikinci etabı kapsamında, Aziziye Mahallesi’nde bulunan 6 adet tescilli yapının rekonstrüksiyon çalışmaları başladı.
Karatay Belediyesi, ilçenin tarihi ve kültürel mirasını koruyarak geleceğe taşımak amacıyla, geçmişle gelecek arasında güçlü bir köprü kuracak önemli bir projeyi daha hayata geçiriyor. Bu kapsamda Mevlana Türbesi arkasında yer alan tarihi dokunun korunmasına yönelik yürütülen çalışmalar, planlı ve çok aşamalı bir dönüşüm süreciyle devam ediyor.
Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Türbe Arkası Kentsel Yenileme Projesi’nin ikinci etabı kapsamında Aziziye Mahallesi’nde başlatılan rekonstrüksiyon çalışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Başkan Kılca, hayata geçirilen her hizmetin geleceğe bırakılan kıymetli bir eser olduğunu ifade etti. Projenin, geçmişle gelecek arasında güçlü bir bağ kurduğunu belirten Kılca, tarihi dokunun korunarak yaşatılmasının öncelikleri arasında yer aldığını dile getirdi. 2021 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yenileme alanı ilan edilen bölgede yürütülen kamulaştırma sürecinin başarıyla tamamlandığını hatırlatan Başkan Kılca, toplam 100 bin metrekarelik alanda üç etap halinde sürdürülen çalışmaların kararlılıkla devam ettiğini söyledi.
Yenileme çalışmalarının yalnızca fiziki bir dönüşüm olmadığını vurgulayan Başkan Kılca, bu projeyle birlikte Karatay’ın tarihsel hafızasının, geleneksel yaşam kültürünün ve mimari mirasının yeniden canlandırıldığını ifade etti. Aslına sadık kalınarak yürütülen çalışmalarla bu güçlü mirasın gelecek kuşaklara aktarılmasının hedeflendiğini belirten Kılca, tamamlandığında bu yapıların Karatay Arastasının kültür ve turizm aksına önemli katkılar sunacağını kaydetti. Başkan Kılca, projenin Karatay ve Konya için hayırlı olmasını temenni etti.