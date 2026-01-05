Karatay'dan çevreye vefa

Karatay Belediyesi, çevre dostu yatırımları, enerji alanındaki hamleleri ve uluslararası işbirlikleriyle ilçede kapsamlı bir dönüşüm başlattı. Sıfır Atık hedefi doğrultusunda atık yönetimini yeniden şekillendiren, geri dönüşümden organik atığa kadar birçok alanda yenilikçi uygulamalar hayata geçiren Karatay Belediyesi; hem çevresel sürdürülebilirliği güçlendirdi hem de toplumsal farkındalığı artıracak önemli projelere imza attı.

TEMİZ ENERJİ DÖNÜŞÜMÜ

Karatay Belediyesi, bu kapsamda temiz enerji yatırımlarıyla Konya’da örnek bir dönüşüm başlattı. Sürdürülebilir Enerji ve İklim Değişikliği Eylem Planı (SECAP), Haziran 2025 Belediye Meclisi’nde oy birliğiyle kabul edilerek yürürlüğe girdi. Plan; başta güneş enerjisi olmak üzere çevreci, yenilikçi ve verimli enerji yatırımlarını merkeze alıyor. SECAP’ın en önemli hedeflerinden biri, belediye binaları, sosyal tesisler, spor alanları ve okulların çatılarına kurulacak GES sistemleriyle Karatay’ın yenilenebilir enerjiye geçişini hızlandırmak. Bu yatırımlar sayesinde enerji maliyetleri azalacak, temiz enerji üretimi artacak ve ilçede enerji verimliliği uygulamaları yaygınlaşacak. Uygun arazi ve çatıların GES projelerine açılmasıyla hem çevreci üretim artacak hem de bu alanlar ekonomik değere dönüşecek. Fazla enerji, mevzuat çerçevesinde mahsuplaşmaya konu olabilecek; böylece Karatay’da enerji faturalarının düşürülmesi hedefleniyor. Enerji verimliliği, bina yenileme, iklim değişikliğine uyum ve farkındalık çalışmaları gibi birçok eylemi kapsayan SECAP ile Karatay’ın kişi başı sera gazı emisyonlarının 2035’e kadar %55, 2050’ye kadar %80 azaltılması amaçlanıyor.

KARATAY’DAN ULUSLARARASI İMZA

Karatay Belediyesi, Sürdürülebilir Enerji ve İklim Değişikliği Eylem Planı hazırlıkları kapsamında ise Litvanya Merkezi Proje Yönetim Ajansı (CPVA) ile önemli bir işbirliği anlaşması imzaladı. EU4ETTR Projesi çerçevesinde yapılan bu anlaşma ile SECAP’ın uygulanmasına yönelik finansal model ve fizibilite çalışmaları yürütülecek. Bu işbirliği; iklim değişikliğiyle mücadeleyi güçlendirmeyi, enerji dönüşümünü desteklemeyi, sürdürülebilir enerji çözümlerini geliştirmeyi ve uluslararası deneyimlerin paylaşılmasını amaçlıyor. Ayrıca, Belediye Başkanları Sözleşmesi’nin (CoM) Türkiye’de ve bölgede daha geniş kitleler tarafından benimsenmesine katkı sağlayacak. Anlaşma, Türkiye ve Batı Balkanlar’da enerji ve iklim alanında atılacak adımlar için önemli bir kilometre taşı niteliği taşıyor.

KILCA: DOĞAYA KARŞI SORUMLULUĞUMUZ VAR

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, çevreyi koruma ve sürdürülebilir bir gelecek oluşturma hedefiyle yürüttükleri tüm çalışmaların ortak noktasının “doğaya karşı sorumluluk” olduğunu vurguladı. Karatay’ın her alanda dönüşüm yaşadığını ifade eden Başkan Kılca, özellikle sıfır atık, yenilenebilir enerji ve akıllı çevre projeleriyle ilçenin Türkiye’ye örnek bir seviyeye ulaştığını belirterek; “Doğaya borcumuz var. Bu borcu, sürdürülebilir yatırımlarımız ve güçlü çevre politikalarımızla ödemeye kararlıyız.” dedi.

CUMHURBAŞKANLIĞI ÖDÜLÜ

Başkan Hasan Kılca; Karatay Belediyesi’nin sıfır atık konusundaki başarısının ulusal düzeyde ödülle de taçlandığını belirtti. Kılca, “Cumhurbaşkanlığı himayelerinde düzenlenen Sıfır Atık Zirvesi’nde belediyemiz, Sıfır Atık Yerel Yönetimler Başarı Ödülü’ne layık görüldü. 7 yıldır sistemli ve bilinçli yürüttüğümüz bu çalışmaların karşılığını almak bizleri gururlandırdı.” dedi.

TARİHİ MİRAS GELECEKLE BULUŞUYOR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararnamesine göre, Aziziye Mahallesi sınırları içerisindeki Hz. Mevlana Türbesi’nin arkasında yer alan bölge, “Kentsel Yenileme Alanı” olarak belirlendi. Söz konusu karar, 5366 sayılı “Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanunu”nun 2. maddesi uyarınca verildi. Öte yandan Büyükşehir Belediyesi tarafından Mevlana Çarşısı ve Altın Çarşı’nın yıkılmasıyla dönüştürülen bölgede özel bir doku şehre kazandırıldı. Bu proje kapsamında Mevlana Türbesi arkası ve Ali Ulvi Kurucu Caddesi arasında bulunan 100 bin metrekarelik alanda Karatay Belediyesi ve Konya Büyükşehir Belediyesi Türkiye’nin en büyük dönüşüm projelerinden birisini gerçekleştiriliyor.

TARİHİ DOKU GELECEK KUŞAKLARA AKTARILACAK

Proje kapsamında, Türbe Arkası Kentsel Yenileme Projesi’nin ilk etabını oluşturan Karatay Arastası, Aziziye Mahallesi’nde yükseliyor. Toplamda 100 bin metrekarelik alanı kapsayan bu büyük dönüşümün önemli bir ayağı olan çarşı, 6 bin 427 metrekare arsa alanı ve 3 bin 4 metrekare inşaat alanında, 84 iş yerinden oluşacak. Proje tamamlandığında, Konya’nın tarihi dokusunu ve kültürel mirasını koruyarak gelecek nesillere aktarılacak.







