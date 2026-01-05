Karatay şehircilikte küresel model haline geldi

Karatay Belediyesi; düzenli şehirleşmenin yanı sıra vatandaşların çok daha konforlu, sağlam ve güvenli konutlarda yaşaması amacıyla ilçe genelinde pek çok kentsel dönüşüm çalışması yürütüyor.

İMAR VE MÜLKİYET SORUNLARI ÇÖZÜLDÜ

Konya ve Karatay’a özgü mimari anlayışıyla tasarlanan konutları, parkları, tesisleri ve günümüz yaşam koşullarına uygun sosyal donatı alanlarıyla Karatay’ı çok farklı bir konuma taşımak için yoğun bir gayretin içerisinde bulunan Karatay Belediyesi, özellikle son yıllarda kentsel dönüşüm çalışmalarını hızlandırdı. Bu kapsamda 2019-2025 ilçe sınırları içerisinde bulunan 126 farklı düzenleme sahasında İmar Kanunu’nun 18. maddesine istinaden imar uygulamaları yapıldı. Karatay Belediyesi, bu yıl içerisinde ise ilçedeki imar ve mülkiyet sorunlarının çözümü amacıyla 21 milyon 881 bin 251 metrekarelik alanda 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 18’inci madde İmar Uygulamasını tescil ederek hak sahiplerine yeni imar tapularını teslim etti.

REKOR DÜZEYDE KAMULAŞTIRMA

Karatay Belediyesi, kamulaştırma çalışmalarına ise ayrı bir önem veriyor. Yaşanılabilir şehirler inşa etmenin yolunun kentsel dönüşümden geçtiği anlayışıyla hareket eden Karatay Belediyesi; 2019-2024 yılları içerisinde Akçeşme, Aziziye, Sedirler, İşgalaman ve Selimsultan Mahallelerinde yoğun kamulaştırmalar yaptı. Bu kapsamda ilçenin neredeyse tamamında kentsel dönüşüm çalışmaları yapan Karatay Belediyesi böylece ilçe genelinde toplamda 2 milyar 810 milyon liralık kamulaştırma çalışması yapmış oldu.

KARATAY BELEDİYESİ TÜRKİYE’Yİ TEMSİL ETTİ

Karatay Belediyesi tüm bu yatırımları ve çalışmaları ile Kanada’nın Toronto kentinde düzenlenen 7. Kentsel Ekonomi Forumu’nda (UEF7) Türkiye’yi temsil ederek Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri alanında “Türkiye’nin ilk öncü şehri” ünvanını aldı. Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca toplantıda Karatay Belediyesi’nin çevresel sürdürülebilirlik ve ekonomik erişilebilirlik temelli projelerini aktararak ilçenin şehircilik vizyonunu uluslararası platformda paylaştı. Bu önemli başarı, Karatay Belediyesi ile Urban Economy Forum (UEF) arasında imzalanan iş birliği anlaşmasıyla resmileşti. Anlaşma, UEF Başkanı

Reza Pourvaziry ile Başkan Hasan Kılca tarafından imzalandı.

KARATAY, TÜRKİYE’NİN ÖNCÜ ŞEHRİ OLDU

Toronto’da düzenlenen 7. Urban Economy Forum, şehirlerarası iş birliklerini güçlendirmeyi, kentsel ekonomileri yeniden şekillendirmeyi ve sürdürülebilir kalkınma çabalarını küresel ölçekte ilerletmeyi amaçlıyor. Forum, konut finansmanı, kaynakların verimli kullanımı ve dirençli şehirler oluşturma konularına odaklanarak dünyanın önde gelen kentsel ekonomi platformlarından biri olarak öne çıkıyor. Karatay Belediyesi, forum kapsamında Türkiye’de Kentsel Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları alanında ilk öncü şehir unvanını alarak, küresel ölçekte örnek bir şehir olma yolunda önemli bir adım attı.

KARATAY’DA İNSANI MERKEZE ALAN BELEDİYECİLİK ANLAYIŞI

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, yaptığı konuşmada Karatay’ın Konya’nın en hızlı gelişen ilçesi olduğunu vurguladı. İlçedeki dönüşüm ve konut üretim çalışmaları hakkında bilgiler veren Kılca, Karatay’ın yüzölçümü bakımından Konya’nın en geniş merkez ilçesi olduğunu hatırlattı. Kılca, “Karatay hızla büyüyen ve gelişen bir ilçedir. Bu durum, yeni konut alanlarının oluşturulmasını ve sosyal ile teknik altyapının güçlendirilmesini zorunlu kılıyor. Artan nüfusla birlikte sosyal tesislerden eğitim alanlarına, ibadethanelerden çocuk parklarına, yeşil alanlardan yaşam merkezlerine kadar her alanda kişi başına düşen kullanım oranını artırmayı hedefliyoruz” dedi.

184 BİN METREKARE ALAN KAMULAŞTIRILDI

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Karatay’ın eski yerleşim alanlarını da bünyesinde barındırdığını belirterek, kentsel dönüşüm çalışmalarını bu hassasiyetle yürüttüklerini söyledi. Başkan Kılca; “Merkezdeki eski yapılar, tescilli binalar ve miras yoluyla bölünmüş mülkiyet yapısı, yeni yapılaşmayı ve dönüşümü zorlaştırıyor. Bu alanlarda Kentsel Dönüşüm ve Toplu Konut Projelerini kararlılıkla hayata geçiriyoruz.” dedi. Hasan Kılca, 2019-2025 yılları arasında geçmiş dönemlerle birlikte kurulan 47 konut yapı kooperatifinin kurulmasıyla toplam 23 bin 420 konutun inşa edildiğini açıkladı. “Bu projeler, ilçedeki toplam konut stokunun yaklaşık yüzde 16’sını oluşturuyor” diyen Kılca, hedeflerinin her vatandaşın güvenli, modern ve konforlu bir yaşam standardına ulaşmasını sağlamak olduğunu ifade etti.

YAŞANABİLİR MAHALLELER İNŞA EDİYORUZ

Başkan Kılca, yalnızca konut üretimiyle sınırlı kalmadıklarını, doğayla uyumlu ve sosyal alanlarıyla öne çıkan projeler geliştirdiklerini vurgulayarak; “Konut inşa etmek kadar, doğayla uyumlu projeler geliştirmek de önemli. Bu kapsamda kamu-özel iş birliklerini güçlendiriyor, yeşil finans çözümlerini ve çevre dostu uygulamaları destekliyoruz” dedi. Her yeni konut projesine sosyal alanlar eklediklerini belirten Kılca, “Mahallelerimize parklar, spor alanları, yürüyüş yolları ve çocuk oyun alanları kazandırıyoruz. Çünkü bir şehir yalnızca binalardan değil; insanların huzurla nefes aldığı, çocukların güvenle

oynadığı, ailelerin mutlulukla vakit geçirdiği mekanlardan oluştuğunda gerçek anlamda yaşanabilir olur. Bizim hedefimiz, insanı merkeze alan bir şehir inşa etmektir” şeklinde konuştu.

ŞEHİRCİLİK FAALİYETLERİMİZ KÜRESEL MODEL HALİNE GELDİ

Başkan Hasan Kılca, Karatay’ın “Türkiye’nin ilk öncü şehri” unvanını almasından duyduğu gururu da paylaşarak, “Yürüttüğümüz şehircilik faaliyetleri artık küresel bir model olarak değerlendiriliyor. Karatay, Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri alanında Türkiye’nin ilk öncü şehri oldu. Bu unvan, ülkemizin küresel vizyonuna da katkı sağlıyor.” diye konuştu.

Kılca sözlerini şöyle tamamladı; “Kentsel dönüşüm süreçlerinde konut arzıyla birlikte dengeli nüfus ve trafik dağılımına, sosyal alanlara erişime, yeşil dokunun korunmasına ve yatay şehirleşme ilkelerine önem veriyoruz. Planlı şehirleşmeyi emin adımlarla sürdürüyoruz. Her yatırım, bu vizyonumuzun bir parçasıdır