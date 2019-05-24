Kontrolsüz terke dikkat

TBMM Hayvan Haklarını Araştırma Komisyonu, AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Yel başkanlığında toplandı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdür Yardımcısı Erdem İsmetoğlu, toplantıda sokak hayvanlarına ilişkin bilgi verdi.

Türkiye’de sokakta yaşayan sahipsiz hayvan sayısının yaklaşık 2 milyon olduğunu söyleyen İsmetoğlu, “Bu hayvanların getirdiği sıkıntı çok. Sokak hayvanlarının 1 milyonu kısırlaştırılmış. Belediyeler bir yılda 200 bin kısırlaştırıyor ama hayvanların üreme sayısı 300 bin. Sorun şu; 200 bin değil 500 bin hayvan kısırlaştırmamız lazım. Böylece 3-4 yılda kısırlaştırılmamış hayvan kalmaz” dedi.

İsmetoğlu, şehirlerdeki köpeklerin kırsala atılmasının kötü sonuçlar doğurduğuna dikkati çekti. İsmetoğlu şunları aktardı:

ŞEHİRDEKİ KÖPEKLER KIRSALA ATILIYOR

“Mesela, alageyiklerimiz dünyada sadece Antalya’da Düzlerçamı’nda vardır. Oraya has bir türdür. Onları koruma altına aldık fakat buralara atılan köpekler vahşileşti ve alageyiklerin yavrularını yemeye başladı. Aslında köylerde öteden beri gruplar şeklinde çok köpek olmazdı. Olursa da kontrol altında olur. Bu durum, şehirdeki köpeklerin kırsala atılmasından meydana geliyor”