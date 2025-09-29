Konya Büyükşehir’den huzurevindeki vatandaşlara klasik araçlar ve açık hava sinemasıyla nostaljik sürpriz

Konya Büyükşehir Belediyesi, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü öncesi huzurevinde kalan büyüklerimiz için hazırladığı nostaljik sürprizle gönüllere girdi.

Geçmişten bugüne nostaljik bir yolculuk sunmak amacıyla “Bir Zamanlar Konya” temalı programda, büyüklerimiz kaldıkları huzurevinden, Konya Klasik Otomobilciler Derneği’nin katkılarıyla klasik otomobillerle alınarak şehir turuna katıldı. Şehrin güzelliklerini nostaljik araçlarla gezerek görme fırsatı bulan büyüklerimiz, geçmişe yolculuk yapmanın keyfini yaşadı.

Sinema gösterimi etkinliğe renk kattı

Büyüklerimiz, açık havada düzenlenen Türk sineması gösterimiyle de Yeşilçam’ın sinema klasiklerinden “Neşeli Günler” adlı filmi izledi. Tarihi Mengüç Caddesi’nde kurulan dev ekranda düzenlenen sinema etkinliğinde büyüklerimiz hem eğlendi hem duygusal anlar yaşadı.

Ayrıca bugüne özel hazırlanan “Eski Konya Fotoğrafları” sergisi büyüklerimizde eski Konya hatıralarını canlandırdı. Çeşitli ikramların, fotoğraf çekim alanlarının ve nostaljik düzenlemelerin hazırlandığı etkinlikle misafirlere unutulmaz bir deneyim sunuldu. Katılımcılara günün anısına nostaljik radyo da hediye edildi.

"Onların mutlu olduğunu görmek bizleri de çok memnun ediyor"

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, büyüklerimizin her zaman baş tacı olduğunu belirterek, “Geçmişimizle bağımızı en güçlü şekilde ayakta tutan büyüklerimiz için böyle unutulmaz bir etkinlik düzenledik. Klasik araçlarla gerçekleştirdiğimiz şehir turu ve nostaljik sinema gösterimiyle onların mutlu olduğunu görmek bizleri de çok memnun etti. Büyüklerimiz her zaman bizim için kıymetli ve dualarıyla şehrimize bereket katıyorlar. Allah kendilerine sağlıklı, hayırlı ve uzun ömürler versin” dedi.

Çok mutlu olduklarını söylediler

Nostalji dolu bir gün geçirdikleri için çok mutlu olduklarını ifade eden huzurevi sakinleri, bu anlamlı etkinlik dolayısıyla Konya Büyükşehir Belediyesi’ne ve emeği geçenlere teşekkürlerini iletti.

1 Ekim Yaşlılar Günü’ne özel düzenlenen etkinlikte, yaşlı bireylerin toplumla daha güçlü bağlar kurmasına katkı sağlarken, “Konya Modeli Belediyecilik” anlayışının da en güzel örneklerinden biri olarak takdir topladı.







