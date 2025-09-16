Beş bin yıllık yüz: Konya'da ortaya çıktı! Başka örneği yok

"Başka benzer örnek yoktur"





Gündüz, kazının üçüncü yılında önemli buluntuları ortaya çıkardıklarını belirterek, şöyle konuştu:





"Gökhöyük insanı sembolizme çok önem veriyor. Bunu bulduğumuz seramikler üzerindeki farklı betimlemelerden anlıyoruz. Bunlardan biri de insan betimlemesi. Bulduğumuz bir kap parçası, yüzeyinde biçimlendirilen yüz hatları çok detaylı verilmiş kaş, burun ve gözden oluşmaktadır. Bu kap olasılıkla bir çömleğin parçası olup, kabın ağız kısmıyla bütünleşen kıvrımlı betimlenmiş kaşlar, ortada burun ile birleşir. Burnun iki yanında gözler badem şeklinde. Kap henüz yapım aşamasındayken oyulmuştur. İnsan yüzünün seramik kaplar üzerinde işlenmesi özellikle Erken Tunç Çağı'nda Batı Anadolu'daki önemli merkezlerde yaygındır. Orta Anadolu'da da farklı bölgelerde de insan yüzü betimlemeleri görülür. Bölgede bu kadar iyi korunabilmiş bir başka benzer örnek yoktur. Gökhöyük insanı, seramik kapları sadece pişirme gibi gündelik eylemlerde kullanmakla kalmıyor bunlara bazı anlamlar yükleyerek özel seremonilerde bir ritüel unsuru olarak kullanıyor. Bu parça da seremoni sırasında kullanılan bir çömleğin parçası. Elimizdeki veriler henüz yeterli olmadığından bu kapların ne tür bir seremoni için kullanıldığı bilinmemektedir. Ritüel amaçlı kullanıldığı kesindir. İlk gözlemlere dayanarak, insan yüzü betimlenmiş çömlek parçası, yaklaşık 5 bin yıllık. Kesin tarihinin tespiti için Selçuk Üniversitesi'nde radyokarbon değerlendirmesi yapılacak."