Konya'da evinde satırla öldürülmüştü: Katili bakın kim çıktı

Konya'da korkunç cinayetin detayları ortaya çıktı.





Geçtiğimiz günlerde 67 yaşındaki yaşlı adam Cuma Han, tek katlı müstakil evde kanlar içinde öldürülmüş halde bulundu.





Olay sonrası polis ekipleri harekete geçti. Ekipler, yaptığı incelemede olay yerinde suç aleti satırı buldu.





Satırla öldürdü





Cuma Han’ın yapılan ilk otopsisinde; boynuna iki, birer de sırtı ve göğsüne aldığı satır darbeleri sonucu öldüğü saptandı.









Olayla ilgili soruşturma başlatan ekipler, Cuma Han'ı evde kanlar içinde bulduğu ihbarını yapan damadı Nazım Meşe’nin Niğde’de oturduğunu, eşinden ayrı ve boşanma aşamasında olduğunu belirledi.





Bunun üzerine çalışmasını derinleştiren polis, Meşe’nin ziyarete geldiği kayınpederi Cuma Han ile olay günü akşam birlikte içki içtiklerini tespit etti.





Yarı çıplak halde çevreyi rahatsız etti





Meşe'nin, pazar günü saat 23.00 sıralarında ise kayınpederinin evinin bulunduğu sokakta yarı çıplak halde bağırarak çevreyi rahatsız ettiği, ihbar üzerine de polis merkezine götürüldüğü öğrenildi.





Sabah saatlerinde kendine geldikten sonra serbest kalan Meşe’nin, eve geldikten sonra da kayınpederini ölü olarak bulduğunu ihbar ettiğinin tespit edilmesi üzerine Meşe gözaltına alındı.





Önce suçlamaları reddeden Meşe, ardından kayınpederiyle içki içerken tartıştıklarını, kavga ettiklerini ve ardından satırla saldırdığını itiraf etti.





3 kişi gözaltına alındı





Olay sırasında evde olduğu anlaşılan B.E. adlı kadın ve akrabası M.A. da gözaltına aldı.





Gözaltına altına alınan Meşe ve 2 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.











