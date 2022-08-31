Konya’da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Yerleşim merkezine yaklaşık 5 kilometre uzaklıktaki yangın, uzun uğraşların ardından daha da geniş bir alana yayılmadan kontrol altına alındı.

Beyşehir’e bağlı Üzümlü Mahallesi’nde saat 23.00 sıralarında ormanlık alanda yangın çıktı. Üzümlü Mahallesi-Seydişehir yolu üzerindeki Çukuroluk mevkisinde ormanlık alandan alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar yangın ihbarında bulundu.

İhbar üzerine adrese Beyşehir Orman Müdürlüğü’ne bağlı yangın söndürme arazözleri, Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına ait itfaiye araçları ve sağlık, jandarma ekipleri sevk edildi.

İHA

Vatandaşların da söndürme çalışmalarına destek verdiği yerleşim merkezine yaklaşık 5 kilometre uzaklıktaki yangın, uzun uğraşların ardından daha da geniş bir alana yayılmadan kontrol altına alındı. Ekipler, yangının söndürülmesinin ardından bölgede soğutma çalışmaları başlattı.

Beyşehir Orman İşletme Müdürlüğü ve jandarma ekiplerinin yangının çıkış sebebine ilişkin çalışmaları ve zarar gören orman sahasının ne kadar olduğunun tespitine yönelik çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Yangın bölgesinde yoğun olarak çam ve ardıç ağaçlarının yer aldığı belirtildi.

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