Gündem Köprüye koşan doktor Sanki onlar öldürmemiş gibi
15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ

Köprüye koşan doktor: Sanki onlar öldürmemiş gibi!

Fetullahçı Terör Örgütü’nün darbe kalkışması sırasında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne gelerek pek çok insana müdahale eden Göğüs Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Sezai Çelik, muhalefetin FETÖ’cülere kucak açmasından ve Yargıtay’ın kararından duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

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Aybike Eroğlu Yeni Şafak
Köprüye koşan doktor: Sanki onlar öldürmemiş gibi!
Sezai Çelik

Fetullahçı Terör Örgütü’nün darbe kalkışması sırasında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne gelerek pek çok insana müdahale eden Göğüs Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Sezai Çelik, muhalefetin FETÖ’cülere kucak açmasından ve Yargıtay’ın kararından duyduğu üzüntüyü dile getirdi. Sapanca’da yaşayan kız kardeşinin telefonuyla darbe girişiminden haberdar olan Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “meydanlara çıkın” çağrısı üzerine 8 arkadaşıyla köprüye ulaştı. Çelik, “Biz köprüye vardığımızda şehit düşen insanlar vardı. Sabaha kadar can kurtarmak için elimizden geleni yaptık.” dedi.Yargıtay’ın askeri öğrencilerle ilgili aldığı karara değinen Çelik, “Sanki bu öğrenciler darbeye teşebbüs etmemiş, hiçbir şey yapmamış gibi değerlendirilerek serbest bırakılıyor. Karar yürekleri sızlatıyor. Bu durum bana elebaşı Fetullah Gülen’in Yargıtay Genel Kurulu’nda aklanıp salıverildiği dönemi hatırlatıyor. Bir de CHP liderinin FETÖ paçavralarını yanına alıp, onlarla kucaklaşması var. Gerek ana muhalefet siyaseti, gerekse diğer odakların FETÖ elemanlarına yönelik tavrı kabul edilemez.” diye konuştu.

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