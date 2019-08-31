Koreli fenomenlerden payitaht tanıtımı

Güney Kore’den Türkiye’ye gelen bir grup sosyal medya fenomeni ve blog yazarı, Osmanlı’ya başkentlik yapmış Bursa’nın tarihi, kültürel ve doğal güzellikleri ile damak tatlarını kendi hesaplarında tanıttı. Dost ve kardeş iki ülke arasında başlatılan turizm etkinlikleri kapsamında Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA), Bursa Kültür, Turizm ve Tanıtma Birliği ile Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Güney Marmara Bölge Temsil Kurulu iş birliğiyle Bursa’ya gelen Güney Koreli konuklar, tarihi ve turistik yerleri gezdi.

ULU CAMİ’DEN GÖLYAZI’YA

İskender kebabı, İnegöl köftesi, kestane şekeri gibi yöresel lezzetleri tadan Güney Koreliler, takipçilerine paylaşımlarda bulundu.

Ulu Cami, Kapalıçarşı, Hanlar Bölgesi, Osman Gazi ve Orhan Gazi Türbeleri, Tophane, Yeşil Türbe, Irgandı Köprüsü gibi tarihi yerlerin yanı sıra 700 yıllık Osmanlı köyü Cumalıkızık, İnkaya, Uludağ, Gölyazı ve İznik gibi önemli turizm bölgelerini ziyaret eden Güney Koreli fenomenler, bol bol fotoğraf ve video çekerek sosyal medya hesaplarında paylaştı.

KÜLTÜR VE LEZZET OLARAK ÇOK FARKLI BİR YER

YouTube’da seyahat videoları yayınlayan Wonji Lee, “Türkiye’nin güzel bir imajı var. Bursa’yı çok sevdik. Lezzetler çok iyi” dedi. Bursa’da en çok dikkatini çekenin, kebabın sunumu olduğunu anlatan Wonji, şöyle devam etti: “Kebabı ekmek arası bir şey zannetmiştik. Kebap tabakta, soslu ve çok ince bir et olarak geldi. İnanılmaz lezzetliydi. Kebabı, seyahat edeceklere yemeye değer bir lezzet olarak görüyorum. Kahvenin içinde çekirdekleri vardı. O benim için çok yeni bir tattı, denemeye değerdi. Çok seyahat ediyorum, burası birçok ülkeden kültür ve lezzet olarak farklı. Mutlaka etrafımdaki insanlara tavsiye edeceğim. 20’den fazla ülkeyi ziyaret ettim, gezdiğim ülkeler içinde Türkiye ve Bursa neredeyse bir numaraya çok yakın.”