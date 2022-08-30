Korkmaz Karaca Cumhurbaşkanlığı ve AK Parti'deki görevlerinden istifa etti

Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Korkmaz Karaca’dan muhalefetin 128 milyar dolar karalama kampanyasına cevap

Muhalefet tarafından tekrar gündeme getirilen Merkez Bankası rezervlerinin eksiye düştüğü iddialarına Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Korkmaz Karaca, canlı yayında cevap verdi. Muhalefetin yaptığı karalama kampanyasına dikkat çeken Korkmaz, “Bu karalama kampanyasını başlatanlar bir para birimi satılırken yerine diğer bir para biriminin alındığını ya bilmiyorlar ya da milletimizi kandırmaya çalışıyorlar.” dedi.