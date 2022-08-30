Gündem Korkmaz Karaca Cumhurbaşkanlığı ve AK Partideki görevlerinden istifa etti
POLİTİKA

Korkmaz Karaca Cumhurbaşkanlığı ve AK Parti'deki görevlerinden istifa etti

Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Korkmaz Karaca, hem bu görevinden hem de AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) Üyeliği ve Yerel Yönetimler Başkan Yardımcılığından istifa etti.

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Haber Merkezi AA
Korkmaz Karaca Cumhurbaşkanlığı ve AK Partideki görevlerinden istifa etti! Korkmaz Karaca neden istifa etti? Korkmaz Karaca kimdir?
Korkmaz Karaca.

Edinilen bilgiye göre Karaca, istifa dilekçelerini Cumhurbaşkanlığına ve AK Parti Genel Başkanlık makamlarına sundu.

Karaca, sosyal medya hesabından her iki makama hitaben ayrı ayrı yazdığı istifa dilekçelerini paylaştı.

  • Dilekçelerde 2022 yılı içinde 3 kalın bağırsak ameliyatı geçirdiğini belirten Karaca, özellikle geçen hafta kendisine yönelen "sosyal medya linci"nin sağlığını tehdit eder hale geldiğini ifade etti.

Korkmaz Karaca, bu sebeplerle Cumhurbaşkanlığındaki ve AK Parti'deki tüm görevlerinden istifa ettiğini kaydetti.

Karaca, 2021'den bu yana AK Parti MKYK ve Yerel Yönetimler Başkan Yardımcılığı, 2018 Ekim ayından bu yana da Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyeliği görevlerini yürütüyordu.

Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Korkmaz Karaca’dan muhalefetin 128 milyar dolar karalama kampanyasına cevap
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Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Korkmaz Karaca’dan muhalefetin 128 milyar dolar karalama kampanyasına cevap
Muhalefet tarafından tekrar gündeme getirilen Merkez Bankası rezervlerinin eksiye düştüğü iddialarına Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Korkmaz Karaca, canlı yayında cevap verdi. Muhalefetin yaptığı karalama kampanyasına dikkat çeken Korkmaz, “Bu karalama kampanyasını başlatanlar bir para birimi satılırken yerine diğer bir para biriminin alındığını ya bilmiyorlar ya da milletimizi kandırmaya çalışıyorlar.” dedi.

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