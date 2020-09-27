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AĞRI

Koronavirüs karantinasını ihlal etmenin cezası ne kadar?

Karantina ihlaline 6 bin 300 lira para cezası verildi

Ağrı’da koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina kurallarını ihlal ettikleri tespit edilen 2 kişiye 3 bin 150’şer lira para cezası kesildi.

Haber Merkezi İHA
Karantina kurallarını ihlal ettikleri tespit edilen 2 kişiye 3 bin 150’şer liradan ceza kesildi.
Karantina kurallarını ihlal ettikleri tespit edilen 2 kişiye 3 bin 150’şer liradan ceza kesildi.

Ağrı Valiliği tarafından yapılan açıklamada 189 personelin katılımıyla 535 iş yerinde korona virüs denetimlerinin gerçekleştirildiği bildirildi.

Valilik tarafından yapılan açıklamanın devamında Emniyet ve Jandarma ekipleri de 70 ticari taksi ile 178 toplu taşıma aracını denetleyerek salgınla mücadele kapsamında yolculara uyarılarda bulunurken, pozitif ve temaslı kişilere yönelik 397 personelle gerçekleştirilen denetimlerde karantina kurallarını ihlal ettikleri tespit edilen 2 kişiye 3 bin 150’şer liradan toplam 6 bin 300 lira para cezası kesildiği ifade edildi.

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