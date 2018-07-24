Koruması da paketlendi

Adnan Oktar örgütüne yönelik yürütülen soruşturmada firari durumda olan bir şüpheli daha yakalandı. Adnan Oktar'ın silahlı yakın koruması olarak bilinen Cüneyt Özyaşar, dün Ankara'da kıskıvrak gözaltına alındı. Cinsel istismar, tehdit, şantaj ve örgüt üyeliği dahil birçok suçtan aranan Özyaşar İstanbul'a getirildi. Poliste ifadesi alınan Özyaşar, daha sonra adliyeye sevk edildi. Özyaşar, savcılıktaki sorgusunun ardından tutuklama istemiyle İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.Özyaşar’la birlikte Oktar örgütüne yönelik operasyon kapsamında gözaltına alınan şüpheli sayısı 170 oldu. Operasyon kapsamında 48 firarinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

ÇOĞU YURTDIŞINDA

Firariler arasında Tarkan Yavaş, Adnan Tınarlıoğlu, İbrahim Seral Köprülü, Ferit Erdem Rahvancı ve Erkan Mamati de bulunuyor. Tınarlıoğlu'nun Yeşildirek ve Eminönü'nde sattığı işhanlarının milyonluk geliriyle örgüte yardım ettiği, Köprülü'nün ise Oktar’ın kamera odalarından sorumlu olduğu biliniyor. Erkan Mamati ve Tarkan Yavaş'ın örgütün Romanya'daki faaliyetlerinden sorumlu olduğu, firari şüphelilerin çoğunun yurt dışında olduğu değerlendiriliyor.

Cüneyt Özyaşar’ın ağabeyi Harun Özyaşar’ın da soruşturma kapsamında firari olduğu ve Ukrayna’da faaliyet gösterdiği öğrenildi.